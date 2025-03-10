На телеведущую Малышеву подали в суд

На врача и телеведущую Елену Малышеву пожаловались в суд. Сумма исковых требований за нарушение авторских превысила 83 тысячи рублей, сообщает telegram-канал «Звездач».
«Елена Малышева вновь оказалась в центре судебного разбирательства. На нее подали иск за нарушение авторских прав на сумму 83 тысячи 333 рубля», — указано в мессенджере.
По данным СМИ, ранее телеведущая уже выплатила 130 тысяч рублей за аналогичное нарушение другому истцу. В ноябре прошлого года компания Малышевой «Здоровье Инфо» судилась с «Ю1». Поводом стало размещение врачом у себя работы фотографа без указания авторства. Тогда истец смог взыскать только 10 тысяч рублей вместо заявленных 60.
Ранее Малышева обратилась к Госдуме РФ со своим требованием. По ее мнению, в стране следует йодировать всю соль.
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