Отчисленные мигранты-студенты пытались устроить бунт в Ставрополе

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В Ставропольском крае отчисленные студенты-инострацы подняли бунт после того, как их отчислили за незнание русского языка (архивное фото)
В Ставропольском крае отчисленные студенты-инострацы подняли бунт после того, как их отчислили за незнание русского языка (архивное фото) Фото:

Семеро студентов из Туркмении, отчисленных из Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе за плохое знание русского языка, были арестованы на 10 суток за организацию акции протеста. Иностранцы оказались недовольны отчислением, несмотря на то, что им предложили альтернативу — перевод в другое учреждение. Об этом пишут журналисты. 

«Студенты Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе отправились за решетку на 10 суток. Административный арест самые активные иностранцы получили за организацию акции протеста на улицах города», — передает телеканал «Царьград». Отмечается, что семерых человек изначально отчислили именно за плохое знание русского языка.

Причем им предложили альтернативный вариант — перевод в вузы Белгородской области или же — Курской. Однако те не согласились, заявляя, что хотят в более теплые края, например, Ессентуки. По итогу студенты обратились к уполномоченному по правам человека в Ставропольском крае с жалобой на дискриминацию и принудительное отчисление.

Ранее в правительстве РФ решили изменить подход к оценке знаний русского языка детьми мигрантов. Это произошло после замечаний депутатов Госдумы, 

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Семеро студентов из Туркмении, отчисленных из Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе за плохое знание русского языка, были арестованы на 10 суток за организацию акции протеста. Иностранцы оказались недовольны отчислением, несмотря на то, что им предложили альтернативу — перевод в другое учреждение. Об этом пишут журналисты.  «Студенты Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе отправились за решетку на 10 суток. Административный арест самые активные иностранцы получили за организацию акции протеста на улицах города», — передает телеканал «Царьград». Отмечается, что семерых человек изначально отчислили именно за плохое знание русского языка. Причем им предложили альтернативный вариант — перевод в вузы Белгородской области или же — Курской. Однако те не согласились, заявляя, что хотят в более теплые края, например, Ессентуки. По итогу студенты обратились к уполномоченному по правам человека в Ставропольском крае с жалобой на дискриминацию и принудительное отчисление. Ранее в правительстве РФ решили изменить подход к оценке знаний русского языка детьми мигрантов. Это произошло после замечаний депутатов Госдумы, 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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