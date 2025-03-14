Отчисленные мигранты-студенты пытались устроить бунт в Ставрополе

Семеро студентов из Туркмении, отчисленных из Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе за плохое знание русского языка, были арестованы на 10 суток за организацию акции протеста. Иностранцы оказались недовольны отчислением, несмотря на то, что им предложили альтернативу — перевод в другое учреждение. Об этом пишут журналисты.
«Студенты Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе отправились за решетку на 10 суток. Административный арест самые активные иностранцы получили за организацию акции протеста на улицах города», — передает телеканал «Царьград». Отмечается, что семерых человек изначально отчислили именно за плохое знание русского языка.
Причем им предложили альтернативный вариант — перевод в вузы Белгородской области или же — Курской. Однако те не согласились, заявляя, что хотят в более теплые края, например, Ессентуки. По итогу студенты обратились к уполномоченному по правам человека в Ставропольском крае с жалобой на дискриминацию и принудительное отчисление.
Ранее в правительстве РФ решили изменить подход к оценке знаний русского языка детьми мигрантов. Это произошло после замечаний депутатов Госдумы,
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