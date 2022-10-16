Эксперты посчитали, сколько лет жители ЯНАО копят на автомобиль

Ямальцам потребуется менее четырех лет, чтобы купить новую машину

Жители ЯНАО вторыми накопят на новый автомобиль Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

ЯНАО занял второе место среди регионов России по способности населения накопить на автомобиль. ХМАО — седьмой в рейтинге. Исследование опубликовано на сайте РИА «Новости».

«Согласно оценкам экспертов, стоимость среднего нового автомобиля в России в 2022 году составляет порядка 2,3 миллиона рублей, а средняя цена подержанной машины — 1,2 миллиона рублей. Второе место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь среднестатистический работник может накопить необходимые 2,3 миллиона рублей за 3 года и 10 месяцев», — говорится в сообщении.

При этом на подержанный автомобиль в ЯНАО можно накопить за 2 года 10 месяцев. В исследовании говорится, что в десятку лидеров также вошел Ханты-Мансийский автономный округ. Жителям данного региона понадобится 4,8 лет для накопления на новое авто и 2,8 — на подержанное. В рейтинге не учитывались новые регионы РФ — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Ранее URA.RU рассказало об исследовании автомобильного сайта «Дром». Согласно их наблюдениям, каждый двенадцатый водитель в ХМАО купил права.