16 октября 2022

Эксперты посчитали, сколько лет жители ЯНАО копят на автомобиль

Ямальцам потребуется менее четырех лет, чтобы купить новую машину
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ЯНАО вторыми накопят на новый автомобиль Фото:

ЯНАО занял второе место среди регионов России по способности населения накопить на автомобиль. ХМАО — седьмой в рейтинге. Исследование опубликовано на сайте РИА «Новости».

«Согласно оценкам экспертов, стоимость среднего нового автомобиля в России в 2022 году составляет порядка 2,3 миллиона рублей, а средняя цена подержанной машины — 1,2 миллиона рублей. Второе место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь среднестатистический работник может накопить необходимые 2,3 миллиона рублей за 3 года и 10 месяцев», — говорится в сообщении.

При этом на подержанный автомобиль в ЯНАО можно накопить за 2 года 10 месяцев. В исследовании говорится, что в десятку лидеров также вошел Ханты-Мансийский автономный округ. Жителям данного региона понадобится 4,8 лет для накопления на новое авто и 2,8 — на подержанное. В рейтинге не учитывались новые регионы РФ — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Ранее URA.RU рассказало об исследовании автомобильного сайта «Дром». Согласно их наблюдениям, каждый двенадцатый водитель в ХМАО купил права.

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ЯНАО занял второе место среди регионов России по способности населения накопить на автомобиль. ХМАО — седьмой в рейтинге. Исследование опубликовано на сайте РИА «Новости». «Согласно оценкам экспертов, стоимость среднего нового автомобиля в России в 2022 году составляет порядка 2,3 миллиона рублей, а средняя цена подержанной машины — 1,2 миллиона рублей. Второе место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь среднестатистический работник может накопить необходимые 2,3 миллиона рублей за 3 года и 10 месяцев», — говорится в сообщении. При этом на подержанный автомобиль в ЯНАО можно накопить за 2 года 10 месяцев. В исследовании говорится, что в десятку лидеров также вошел Ханты-Мансийский автономный округ. Жителям данного региона понадобится 4,8 лет для накопления на новое авто и 2,8 — на подержанное. В рейтинге не учитывались новые регионы РФ — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Ранее URA.RU рассказало об исследовании автомобильного сайта «Дром». Согласно их наблюдениям, каждый двенадцатый водитель в ХМАО купил права.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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