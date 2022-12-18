В Кургане микрорайон остался без света из-за ледяного дождя

В поселке Ключи в Кургане отключили свет из-за обледенения проводов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Ключи, являющемся микрорайоном Кургана, из-за непогоды отключили электричество. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации.

«В связи с обледенением проводов ночью с 18 на 19 декабря произошло аварийное отключение электроэнергии в поселке Ключи», — передают в мэрии информацию от управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС). Сейчас на месте работает ремонтная бригада, чтобы восстановить подачу света в микрорайоне.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь с 18 на 19 декабря в Курганской области прогнозировался ледяной дождь и мокрый снег. Синоптики предупреждали об обледенении на дорогах и ледяной корки на автомобилях и поверхностях.