18 декабря 2022
17 декабря 2022

В Кургане микрорайон остался без света из-за ледяного дождя

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка новогодней ёлки на центральной площади. Курган, холод, зима, мороз
В поселке Ключи в Кургане отключили свет из-за обледенения проводов Фото:

В поселке Ключи, являющемся микрорайоном Кургана, из-за непогоды отключили электричество. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации.

«В связи с обледенением проводов ночью с 18 на 19 декабря произошло аварийное отключение электроэнергии в поселке Ключи», — передают в мэрии информацию от управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС). Сейчас на месте работает ремонтная бригада, чтобы восстановить подачу света в микрорайоне.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь с 18 на 19 декабря в Курганской области прогнозировался ледяной дождь и мокрый снег. Синоптики предупреждали об обледенении на дорогах и ледяной корки на автомобилях и поверхностях.

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В поселке Ключи, являющемся микрорайоном Кургана, из-за непогоды отключили электричество. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации. «В связи с обледенением проводов ночью с 18 на 19 декабря произошло аварийное отключение электроэнергии в поселке Ключи», — передают в мэрии информацию от управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС). Сейчас на месте работает ремонтная бригада, чтобы восстановить подачу света в микрорайоне. Ранее URA.RU сообщало, что в ночь с 18 на 19 декабря в Курганской области прогнозировался ледяной дождь и мокрый снег. Синоптики предупреждали об обледенении на дорогах и ледяной корки на автомобилях и поверхностях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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