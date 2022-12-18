В список самых клиентоориентированных заведений Тюмени вошли восемь ресторанов и баров

Тюменские рестораторы делают упор на проработку меню и стильные интерьеры Фото: Анна Майорова © URA.RU

В список лучших ресторанов и баров Тюмени, которые в 2022 году смогли удержать клиентов своими меню и интерьерами, вошли восемь заведений. Список мест для URA.RU подготовил food-обозреватель Филипп Тарасов (@vkusnovtmn, Instagram входит в организацию Meta, признанную экстремистской и чья деятельность запрещена в России).

«На мой взгляд, клиентоориентированность у рестораторов проявляется в сервисе, работе с меню, интерьере и в том, чтобы ассортимент гастрономических удовольствий оставался актуальным и интересным. По этим признакам я могу выделить в Тюмени восемь заведений, показавших себя лучше всех в 2022 году», — рассказал URA.RU food-обозреватель Филипп Тарасов.

В список ресторанов и баров, проявивших себя наиболее ярко на фоне конкурентов, вошли:

ресторан «Дача» (холдинг «МаксиМ») — за работу с локальными продуктами, приятную атмосферу и интересный декор интерьера, создающий уют (средний чек* — 1300 рублей);

азиатское бистро Jo wu — за азиатский стиль, особый колорит, а также за дополнение гастрономической палитры Тюмени китайским стритфудом с японскими акцентами;

ресторан «СибирьСибирь» — за роскошный, новый для заведений Тюмени интерьер (средний чек — 2500 рублей);

«Репаблик бар» — за неизменно высокий уровень работы, дающий ценителям барной культуры должный уровень сервиса (средний чек — 1500 рублей);

городское кафе «Ассорти» — за демократичный формат, стильное обновление интерьера и свежее прочтение меню (средний чек — 400 рублей);

гастрономический бар «Дело» — за дебют в шорт-листе федеральной ресторанной премии WHERETOEAT, актуальный интерьер и меню, способное порадовать любого гостя (средний чек — 1200 рублей);

Cafe 15/86 — за сервис, атмосферу, проверенное качество еды и обслуживания, которые не стыдно рекомендовать (средний чек — 1000 рублей);

рестобар «На Патриках» — за новизну, вкусные блюда и замечательные десерты (средний чек — 1500 рублей).

*средний чек указан на основе данных 2GIS. Стоимость в сервисе представлена не для всех заведений.