Песков посоветовал главкому ВСУ Залужному «отдохнуть». Видео

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков посоветовал главнокомандующему ВСУ отдохнуть Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному стоит отдохнуть, ведь он «переработал». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ему надо отдыхать. Он переработал», — заявил Песков. Тем самым он ответил на заявления Залужного о том, что Москва якобы готовится к нападению на Украину совместно с республикой Беларусь

Ранее Залужный заявил, что главная задача украинской армии — не потерять больше территорий. Также он в интервью заявил, что боится командующего Объединенной группировкой войск ВС РФ Сергея Суровикина.

В Минске 19 декабря проходят переговоры. В них принимают участие президент РФ Владимир Путин и глава республики Беларусь Александр Лукашенко.

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Главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному стоит отдохнуть, ведь он «переработал». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ему надо отдыхать. Он переработал», — заявил Песков. Тем самым он ответил на заявления Залужного о том, что Москва якобы готовится к нападению на Украину совместно с республикой Беларусь Ранее Залужный заявил, что главная задача украинской армии — не потерять больше территорий. Также он в интервью заявил, что боится командующего Объединенной группировкой войск ВС РФ Сергея Суровикина. В Минске 19 декабря проходят переговоры. В них принимают участие президент РФ Владимир Путин и глава республики Беларусь Александр Лукашенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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