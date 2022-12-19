Дмитрий Песков посоветовал главнокомандующему ВСУ отдохнуть
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному стоит отдохнуть, ведь он «переработал». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ему надо отдыхать. Он переработал», — заявил Песков. Тем самым он ответил на заявления Залужного о том, что Москва якобы готовится к нападению на Украину совместно с республикой Беларусь
Ранее Залужный заявил, что главная задача украинской армии — не потерять больше территорий. Также он в интервью заявил, что боится командующего Объединенной группировкой войск ВС РФ Сергея Суровикина.
В Минске 19 декабря проходят переговоры. В них принимают участие президент РФ Владимир Путин и глава республики Беларусь Александр Лукашенко.
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