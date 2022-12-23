Шойгу приехал в Ижевск с проверкой оборонного предприятия

23 декабря 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу проверит выполнение гособоронзаказа, уточнила пресс-секретарь министра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Ижевск, где проверит оборонно-промышленный комплекс концерна Калашникова. Об этом сообщает пресс-секретарь министра Россияна Марковская. «Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Ижевск, где проверит выполнение гособоронзаказа. В частности, министр обороны РФ проинспектирует производственные мощности предприятия концерна „Калашников“», — уточнила она. Ее слова приводят РИА Новости. Ранее сообщалось, что Шойгу лично проверил российских военных в зоне спецоперации. Он акцентировал свое внимание на обеспечение военнослужащих. До этого он также инспектировал группировку российских войск в зоне СВО.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Ижевск, где проверит оборонно-промышленный комплекс концерна Калашникова. Об этом сообщает пресс-секретарь министра Россияна Марковская. «Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Ижевск, где проверит выполнение гособоронзаказа. В частности, министр обороны РФ проинспектирует производственные мощности предприятия концерна „Калашников“», — уточнила она. Ее слова приводят РИА Новости. Ранее сообщалось, что Шойгу лично проверил российских военных в зоне спецоперации. Он акцентировал свое внимание на обеспечение военнослужащих. До этого он также инспектировал группировку российских войск в зоне СВО.