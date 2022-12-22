Курганский сенатор поддержал введение пожизненного срока для диверсантов

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов поддержал принятый Советом Федерации РФ закон о пожизненном лишении свободы за организацию, содействие и финансирование диверсий в России. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Президент [России Владимир] Путин справедливо отметил, что предателей, шпионов и диверсантов нужно выявлять оперативно. Считаю, что это очень важное и своевременное решение, поскольку сейчас российские войска проводят специальную военную операцию», — выразил свою позицию Муратов. По его словам, Россия открыта для зарубежных гостей, в том числе страна принимает беженцев, поэтому властям необходимо быть бдительными.
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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов поддержал принятый Советом Федерации РФ закон о пожизненном лишении свободы за организацию, содействие и финансирование диверсий в России. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Президент [России Владимир] Путин справедливо отметил, что предателей, шпионов и диверсантов нужно выявлять оперативно. Считаю, что это очень важное и своевременное решение, поскольку сейчас российские войска проводят специальную военную операцию», — выразил свою позицию Муратов. По его словам, Россия открыта для зарубежных гостей, в том числе страна принимает беженцев, поэтому властям необходимо быть бдительными. Ранее URA.RU сообщало, что 21 декабря депутаты Госдумы приняли закон об уголовной ответственности за диверсии в третьем чтении. Согласно документу, наказанию также предусмотрено за прохождение обучения для совершения диверсии.