В Госдуме приняли закон о пожизненном сроке для диверсантов

Депутаты Госдумы определили наказание за диверсии
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об уголовной ответственности за диверсии, теперь злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы. Об этом рассказали в Госдуме.
«Согласно закону за склонение, вербовку или иное вовлечение в диверсионную деятельность, а равно финансирование диверсии будет грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Такое же наказание предусмотрено за прохождение обучения для совершения диверсии», — заявили в
Аналогичное наказание будет за создание диверсионного сообщества. Участников такой организации могут приговорить к заключению сроком до 10 лет, а пособников диверсий — на 10-20 лет. Инициаторами закона были депутаты Госдумы.
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