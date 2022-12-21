В Госдуме приняли закон о пожизненном сроке для диверсантов

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Виды на здание Государственной думы. Москва, госдума, государственная дума
Депутаты Госдумы определили наказание за диверсии Фото:
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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об уголовной ответственности за диверсии, теперь злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы. Об этом рассказали в Госдуме.

«Согласно закону за склонение, вербовку или иное вовлечение в диверсионную деятельность, а равно финансирование диверсии будет грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Такое же наказание предусмотрено за прохождение обучения для совершения диверсии», — заявили в Госдуме.

Аналогичное наказание будет за создание диверсионного сообщества. Участников такой организации могут приговорить к заключению сроком до 10 лет, а пособников диверсий — на 10-20 лет. Инициаторами закона были депутаты Госдумы.

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об уголовной ответственности за диверсии, теперь злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы. Об этом рассказали в Госдуме. «Согласно закону за склонение, вербовку или иное вовлечение в диверсионную деятельность, а равно финансирование диверсии будет грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Такое же наказание предусмотрено за прохождение обучения для совершения диверсии», — заявили в Госдуме. Аналогичное наказание будет за создание диверсионного сообщества. Участников такой организации могут приговорить к заключению сроком до 10 лет, а пособников диверсий — на 10-20 лет. Инициаторами закона были депутаты Госдумы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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