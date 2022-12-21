В Госдуме приняли закон о пожизненном сроке для диверсантов

21 декабря 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

Депутаты Госдумы определили наказание за диверсии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об уголовной ответственности за диверсии, теперь злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы. Об этом рассказали в Госдуме. «Согласно закону за склонение, вербовку или иное вовлечение в диверсионную деятельность, а равно финансирование диверсии будет грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Такое же наказание предусмотрено за прохождение обучения для совершения диверсии», — заявили в Госдуме . Аналогичное наказание будет за создание диверсионного сообщества. Участников такой организации могут приговорить к заключению сроком до 10 лет, а пособников диверсий — на 10-20 лет. Инициаторами закона были депутаты Госдумы.

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об уголовной ответственности за диверсии, теперь злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы. Об этом рассказали в Госдуме. «Согласно закону за склонение, вербовку или иное вовлечение в диверсионную деятельность, а равно финансирование диверсии будет грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Такое же наказание предусмотрено за прохождение обучения для совершения диверсии», — заявили в Госдуме. Аналогичное наказание будет за создание диверсионного сообщества. Участников такой организации могут приговорить к заключению сроком до 10 лет, а пособников диверсий — на 10-20 лет. Инициаторами закона были депутаты Госдумы.