Студенты ТюмГУ разрабатывают приложения для искусственного интеллекта

Студенты ТюмГУ помогают совершенствовать искусственный интеллект Фото: Анна Майорова © URA.RU

Студенты кафедры информационных систем Тюменского государственного университета разрабатывают проекты, которые помогут контролировать территории и бороться с COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт вуза.

«Генеративные сети для создания изображений и фотографий людей, приложение для синхронного перевода разговора, нейросети для контроля территорий и технологических объектов, интеллектуальная поддержка переболевших COVID 19. Вот некоторые из тем, которые послужили стартом для исследований и программной разработки прототипов», — уточнили в ТюмГУ.

Там добавили, что тюменские программисты также разрабатывают систему автоматического составления расписания занятий, которая будет опираться на генетические алгоритмы. Над ней работают Анастасия Шестакова, Станислав Сбродов, Роман Алтынгоф.

«Искусственный интеллект сегодня все больше интересует студентов, причем не только как некая область технологий, которыми они могут пользоваться в своей жизни. Наши студенты уже понимают, что они и есть те, кто будет участвовать в создании этих технологий для внедрения искусственного интеллекта в производственные и бизнес-процессы», — считает научный руководитель проектной сессии Игорь Глухих.

Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства в науке.

URA.RU