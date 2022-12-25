25 декабря 2022
24 декабря 2022
23 декабря 2022

В Курганской области пустуют десятки новых парковочных мест

© Служба новостей «URA.RU»
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Парковка у ЦУМа. Курган, цум, парковка
За первые десять месяцев 2022 года на учет поставили 98 машиномест Фото:

В Курганской области из поставленных на учет в 2022 году парковочных мест половина остается без регистрации. Об этом URA.RU сообщили в управлении Росреестра по Курганской области.

«На 1 октября 2022 года на учет поставлено 98 машиномест (1591 кв. м), из них права зарегистрированы на 48 объектов. Из 98 машиномест 10 находятся в составе многоквартирных домов», — рассказали в ведомстве.

За аналогичный период 2021 года на учет в регионе было поставлено 91 машиноместо, общая площадь которых 1467 кв. м. Из них права были зарегистрированы только на 38 машиномест.

Ранее стало известно, что в 2022 году 585 жилых помещений, из 1799 поставленных на учет в новостройках региона, оказались без регистрации. В 2021 году без регистрации было 32 помещения из 1270 жилых, поставленных на учет.

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В Курганской области из поставленных на учет в 2022 году парковочных мест половина остается без регистрации. Об этом URA.RU сообщили в управлении Росреестра по Курганской области. «На 1 октября 2022 года на учет поставлено 98 машиномест (1591 кв. м), из них права зарегистрированы на 48 объектов. Из 98 машиномест 10 находятся в составе многоквартирных домов», — рассказали в ведомстве. За аналогичный период 2021 года на учет в регионе было поставлено 91 машиноместо, общая площадь которых 1467 кв. м. Из них права были зарегистрированы только на 38 машиномест. Ранее стало известно, что в 2022 году 585 жилых помещений, из 1799 поставленных на учет в новостройках региона, оказались без регистрации. В 2021 году без регистрации было 32 помещения из 1270 жилых, поставленных на учет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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