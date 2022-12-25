В Курганской области пустуют десятки новых парковочных мест

В Курганской области из поставленных на учет в 2022 году парковочных мест половина остается без регистрации. Об этом URA.RU сообщили в управлении Росреестра по Курганской области.
«На 1 октября 2022 года на учет поставлено 98 машиномест (1591 кв. м), из них права зарегистрированы на 48 объектов. Из 98 машиномест 10 находятся в составе многоквартирных домов», — рассказали в ведомстве.
За аналогичный период 2021 года на учет в регионе было поставлено 91 машиноместо, общая площадь которых 1467 кв. м. Из них права были зарегистрированы только на 38 машиномест.
Ранее стало известно, что в 2022 году 585 жилых помещений, из 1799 поставленных на учет в новостройках региона, оказались без регистрации. В 2021 году без регистрации было 32 помещения из 1270 жилых, поставленных на учет.
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В Курганской области из поставленных на учет в 2022 году парковочных мест половина остается без регистрации. Об этом URA.RU сообщили в управлении Росреестра по Курганской области. «На 1 октября 2022 года на учет поставлено 98 машиномест (1591 кв. м), из них права зарегистрированы на 48 объектов. Из 98 машиномест 10 находятся в составе многоквартирных домов», — рассказали в ведомстве. За аналогичный период 2021 года на учет в регионе было поставлено 91 машиноместо, общая площадь которых 1467 кв. м. Из них права были зарегистрированы только на 38 машиномест. Ранее стало известно, что в 2022 году 585 жилых помещений, из 1799 поставленных на учет в новостройках региона, оказались без регистрации. В 2021 году без регистрации было 32 помещения из 1270 жилых, поставленных на учет.