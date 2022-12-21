В Курганской области резко выросло число пустующих квартир в новостройках

В регионе в 2022 году поставили на учет почти 1800 помещений в новостройках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области в 2022 году 585 жилых помещений в новостройках оказались без регистрации. Год назад таких помещений было 32. Об этом URA.RU сообщили в управлении Росреестра по Курганской области.

«В 2022 году на учет поставлено 1889 помещений: из них жилых — 1799, нежилых — 90. Из 1799 жилых помещений зарегистрированы права на 1214 объектов (площадь — 63388,9 кв. м), не зарегистрированы права на 585 объектов (29526,8 кв. м). Из 90 нежилых помещений зарегистрированы права на 3 объекта (268,6 кв. м), не зарегистрированы права на 87 объектов (4474,4 кв. м)», — рассказали в ведомстве.

По данным управления, в 2021 году в регионе было поставлено на учет 1389 помещений в многоквартирных домах, из них было 1270 жилых. Тогда права не были зарегистрированы на 32 жилых объекта и 62 нежилых.

Ранее участники рынка недвижимости Кургана предположили, что в 2023 году в Кургане квартиры в новостройках будут лучше продаваться, чем жилье на вторичном рынке. В 2022 году в Кургане росла средняя стоимость квадратного метра квартиры в новостройках и наблюдалось снижение стоимости квартир на вторичном рынке жилья.