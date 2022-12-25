В Курганской области простятся со стрелком, погибшим в ходе СВО

В Катайском округе Курганской области 27 декабря состоится прощание со стрелком Юрием Бульцем, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в посте группы «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». Информацию URA.RU подтвердили в областном военкомате.
«Во вторник, 27 декабря, в 12:00 возле Катайской детской школы искусств (ДШИ) состоится прощание с Бульцем Юрием Павловичем, погибшим при выполнении воинского долга в СВО», — указано в посте. В областном военкомате URA.RU подтвердили информацию о военнослужащем, отметив, что он являлся стрелком.
Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
Будьте в курсе всех главных новостей Курганской области - читайте канал Курганистан.
В Катайском округе Курганской области 27 декабря состоится прощание со стрелком Юрием Бульцем, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в посте группы «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». Информацию URA.RU подтвердили в областном военкомате. «Во вторник, 27 декабря, в 12:00 возле Катайской детской школы искусств (ДШИ) состоится прощание с Бульцем Юрием Павловичем, погибшим при выполнении воинского долга в СВО», — указано в посте. В областном военкомате URA.RU подтвердили информацию о военнослужащем, отметив, что он являлся стрелком. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию и денацификацию Украины.