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В Курганской области простятся со стрелком, погибшим в ходе СВО

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В Катайске простятся с военным, погибшим в ходе проведения спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Катайском округе Курганской области 27 декабря состоится прощание со стрелком Юрием Бульцем, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в посте группы «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». Информацию URA.RU подтвердили в областном военкомате.

«Во вторник, 27 декабря, в 12:00 возле Катайской детской школы искусств (ДШИ) состоится прощание с Бульцем Юрием Павловичем, погибшим при выполнении воинского долга в СВО», — указано в посте. В областном военкомате URA.RU подтвердили информацию о военнослужащем, отметив, что он являлся стрелком.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

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В Катайском округе Курганской области 27 декабря состоится прощание со стрелком Юрием Бульцем, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в посте группы «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». Информацию URA.RU подтвердили в областном военкомате. «Во вторник, 27 декабря, в 12:00 возле Катайской детской школы искусств (ДШИ) состоится прощание с Бульцем Юрием Павловичем, погибшим при выполнении воинского долга в СВО», — указано в посте. В областном военкомате URA.RU подтвердили информацию о военнослужащем, отметив, что он являлся стрелком. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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