В России ищут виновных в росте цен на молоко

В России найдут виновных в росте цен на молоко. Министр сельского хозяйства Оксана Лут обсудила на совещании с российскими производителями молочной продукции и представителями «Союзмолока» ситуацию в этом сегменте рынка. Как объяснили эксперты URA.RU, стабилизировать цены поможет увеличение поголовья крупного рогатого скота и антимонопольные меры.
Участники совещания назвали приоритетной задачей наращивание производства сырья для поступательного развития отрасли. При этом была отмечена положительная динамика в производстве сырого молока. За январь—сентябрь оно увеличилось на 0,7% к аналогичному периоду 2023 года и составило 26,1 млн тонн.
Игроки рынка указали на увеличивающийся спрос на молочную продукцию в России. Они сообщили, что себестоимость производства растет быстрее цен реализации. На это влияют удорожание логистики, упаковки, рост зарплат сотрудников и других издержек, уточняется на сайте Минсельхоза. «Вместе с тем значительное повышение ключевой ставки ЦБ существенно ограничивает возможность кредитования предприятий отрасли и снижает ее инвестиционный потенциал», — говорится в пресс-релизе.
Цены на молочную продукцию можно стабилизировать, нарастив поголовье крупного рогатого скота (КРС), считает председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Кашин. По данным Росстата, на конец августа 2024 года поголовье КРС в России составляло 17,4 млн коров. Парламентарий сообщил, что Россия достигла продовольственной безопасности по многих видам продуктов питания, и теперь экспортирует их в 160 стран, однако с молоком ситуация иная.
«Нужно как минимум еще 3,3-3,4 млн голов, причем 1,5 млн из них должны составлять дойное стадо. Для этого надо строить помещения, внедрять роботизированные технологии. Только так можно увеличить производство молока», — объяснил он.
В расширении молочного производства помогут и небольшие предприятия, которые нужно субсидировать и заинтересовать в увеличении выпуска продукции, отметил Кашин. «Думаю, что цены в ближайшее время удастся стабилизировать. Дополнительно ситуацией займется антимонопольная служба, которая определит, где идет наценка», — спрогнозировал депутат.
Для понимания, почему увеличивается стоимость молока, нужно отследить всю цепочку поставок товара, поддержал независимый аграрный эксперт Александр Корбут. «Необходимо проконтролировать оптовую закупку, продажу и логистические издержки. В этой цепочке присутствуют посредники, которые формируют сложившуюся ситуацию на рынке. Наценка может происходить не в магазине, на прилавках, а в промежуточных звеньях поставок. Проблема заключается в отсутствии конкурентной среды», — полагает он.
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