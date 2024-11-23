У экс-замгубернатора Брянской области арестовали имущество

Суд арестовал имущество бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко в связи с расследованием его уголовного дела по обвинению в получении взятки. Об этом сообщили в суде.
«Суд арестовал имущество экс-замгубернатора Брянской области Петроченко в рамках его дела о взятке», — передает РИА Новости сообщение инстанции. Накануне в квартире Петроченко прошел обыск.
Петроченко 16 октября текущего года был помещен в следственный изолятор на срок два месяца по обвинению во взяточничестве, пишет «Царьград». В ходе недавнего обыска в доме экс-замгубернатора были найдены наличные деньги, ювелирные украшения и другие ценности, сообщили представители правоохранительных органов. Следствие продолжает выявлять другие активы, которые могли быть скрыты бывшим чиновником и членами его семьи.
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