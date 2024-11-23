У экс-замгубернатора Брянской области арестовали имущество

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После проведенного обыска имущество Петроченко было арестовано
После проведенного обыска имущество Петроченко было арестовано Фото:

Суд арестовал имущество бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко в связи с расследованием его уголовного дела по обвинению в получении взятки. Об этом сообщили в суде.

«Суд арестовал имущество экс-замгубернатора Брянской области Петроченко в рамках его дела о взятке», — передает РИА Новости сообщение инстанции. Накануне в квартире Петроченко прошел обыск. 

Петроченко 16 октября текущего года был помещен в следственный изолятор на срок два месяца по обвинению во взяточничестве, пишет «Царьград». В ходе недавнего обыска в доме экс-замгубернатора были найдены наличные деньги, ювелирные украшения и другие ценности, сообщили представители правоохранительных органов. Следствие продолжает выявлять другие активы, которые могли быть скрыты бывшим чиновником и членами его семьи.

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Суд арестовал имущество бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко в связи с расследованием его уголовного дела по обвинению в получении взятки. Об этом сообщили в суде. «Суд арестовал имущество экс-замгубернатора Брянской области Петроченко в рамках его дела о взятке», — передает РИА Новости сообщение инстанции. Накануне в квартире Петроченко прошел обыск.  Петроченко 16 октября текущего года был помещен в следственный изолятор на срок два месяца по обвинению во взяточничестве, пишет «Царьград». В ходе недавнего обыска в доме экс-замгубернатора были найдены наличные деньги, ювелирные украшения и другие ценности, сообщили представители правоохранительных органов. Следствие продолжает выявлять другие активы, которые могли быть скрыты бывшим чиновником и членами его семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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