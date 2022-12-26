Курганские власти расписали свои действия при военной опасности

Постановление подписал губернатор Вадим Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области будут поддерживать в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, в том числе для защиты от опасностей, возникающих во время военных конфликтов. Данное постановление размещено на портале правовой информации.

«В целях осуществления мер по созданию и поддержанию в готовности к применению по предназначению сил и средств гражданской обороны Курганской области, обеспечению мероприятий и действий по защите населения и опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера правительство Курганской области постановляет утвердить положение», — указано в документе, подписанном губернатором Вадимом Шумковым. За созданием этих сил и средств будут следить представители областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Авторы документа отметили, что в состав сил гражданской обороны региона входят: подразделения Государственной противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования, спасательные службы, нештатные формирования. Также указано, что в военное время в области создаются специальные формирования для решения задач в области гражданской обороны.