Министр финансов Канады Христя Фриланд хочет стать преемницей генсека НАТОФото: Zuma\TASS
Министр финансов Канады Христя Фриланд, которая является внучкой украинского националиста Михаила Хомяка, хочет занять пост главы генсека НАТО. Об этом пишет польское издание Mysl Polska.
«Антироссийская позиция, прокиевский настрой и тот факт, что она женщина, повышают шансы Христи Фриланд стать преемницей Йенса Столтенберга. <…> Cам факт обсуждения таких кандидатур ясно указывает на тенденции, господствующие в основных странах НАТО», — пишет издание. Авторы подчеркивают, что Фриланд часто можно заметить на фоне красно-черных знамен Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ).
Это связано не только со взглядами Фриланд, но еще и с преемственностью. Дед министра финансов Канады Михаил Хомяк был украинским националистом. В годы Великой Отечественной войны он был главным редактором газеты, которая являлась основным органом националистического движения.
Ранее СМИ назвали преемников Столтенберга на посту генсека НАТО. Среди них была также и Фриланд. Министр финансов Канады заявляла, что Россию нужно исключить из G20, пишет RT. Офицер разведки США Скотт Риттер заявлял, что в США сотрудничают с украинскими националистами, передает Life.
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Министр финансов Канады Христя Фриланд, которая является внучкой украинского националиста Михаила Хомяка, хочет занять пост главы генсека НАТО. Об этом пишет польское издание Mysl Polska. «Антироссийская позиция, прокиевский настрой и тот факт, что она женщина, повышают шансы Христи Фриланд стать преемницей Йенса Столтенберга. <…> Cам факт обсуждения таких кандидатур ясно указывает на тенденции, господствующие в основных странах НАТО», — пишет издание. Авторы подчеркивают, что Фриланд часто можно заметить на фоне красно-черных знамен Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ). Это связано не только со взглядами Фриланд, но еще и с преемственностью. Дед министра финансов Канады Михаил Хомяк был украинским националистом. В годы Великой Отечественной войны он был главным редактором газеты, которая являлась основным органом националистического движения. Ранее СМИ назвали преемников Столтенберга на посту генсека НАТО. Среди них была также и Фриланд. Министр финансов Канады заявляла, что Россию нужно исключить из G20, пишет RT. Офицер разведки США Скотт Риттер заявлял, что в США сотрудничают с украинскими националистами, передает Life.