В ХМАО в 2023 году введут в строй новый ЖД-вокзал

В Нягани строительство ЖД-вокзала завершат в первой половине 2023 года

27 декабря 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

Строительно-монтажные работы завершат в марте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нягани (ХМАО) в первой половине 2023 года завершится строительство скандального долгостроя, который проверяла полиция из-за нарушений, выявленных контрольно-счетной палатой округа. О завершении строительства железнодорожного вокзала начальник СвЖД Иван Колесников сообщил губернатору округа Наталь Комаровой на совещании в Сургуте, передает корреспондент URA.RU. «Рассчитываем и понимаем, что в первом полугодии того года мы будем иметь завершенное строительство объекта. Который будет иметь возможность работать в абсолютно современных условиях, с современной пассажирской инфраструктурой», — сообщил Колесников. В свою очередь заместитель губернатора Азат Ислаев добавил, что пришлось ряд работ переделывать из-за изменившихся правил и норм. «Мы вынуждены были демонтировать большинство перегородок и отделочных работ. Мы полностью демонтировали слаботочку, потому-то СП [свод правил] изменился. Сейчас заканчиваем расширение отверстий под пожарные проемы, потому что нормы тоже изменились. При всем при этом есть уверенность, есть понимание, что мы закончим до конца марта следующего года все строительно-монтажные работы», — сообщил Ислаев. Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы, председатель контрольно-счетной палаты Югры Владислав Маркунас сообщил о начале полицейской проверки при строительстве городского железнодорожного вокзала из-за финансовых нарушений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нягани (ХМАО) в первой половине 2023 года завершится строительство скандального долгостроя, который проверяла полиция из-за нарушений, выявленных контрольно-счетной палатой округа. О завершении строительства железнодорожного вокзала начальник СвЖД Иван Колесников сообщил губернатору округа Наталь Комаровой на совещании в Сургуте, передает корреспондент URA.RU. «Рассчитываем и понимаем, что в первом полугодии того года мы будем иметь завершенное строительство объекта. Который будет иметь возможность работать в абсолютно современных условиях, с современной пассажирской инфраструктурой», — сообщил Колесников. В свою очередь заместитель губернатора Азат Ислаев добавил, что пришлось ряд работ переделывать из-за изменившихся правил и норм. «Мы вынуждены были демонтировать большинство перегородок и отделочных работ. Мы полностью демонтировали слаботочку, потому-то СП [свод правил] изменился. Сейчас заканчиваем расширение отверстий под пожарные проемы, потому что нормы тоже изменились. При всем при этом есть уверенность, есть понимание, что мы закончим до конца марта следующего года все строительно-монтажные работы», — сообщил Ислаев. Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы, председатель контрольно-счетной палаты Югры Владислав Маркунас сообщил о начале полицейской проверки при строительстве городского железнодорожного вокзала из-за финансовых нарушений.