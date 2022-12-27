Курганский губернатор поздравил с наступающим Новым годом воспитанников детского дома

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил с наступающим Новым годом воспитанников Введенского детского дома. Об этом глава региона написал в социальной сети.
«По традиции поздравили с наступающим Новым годом ребятишек из Введенского детского дома. К сладким подаркам в этом году добавили большую беспроводную колонку, чтобы они могли проводить праздники на открытом воздухе и ездить в гости с концертами к дедушкам и бабушкам, которые живут в домах-интернатах.
Ребятишки тоже отлично подготовились к празднику — порадовали своих сверстников, папы которых призваны защищать Родину, новогодним представлением. Молодцы, танцуют классно!», — написал Шумков на своей странице соцсети ВКонтакте.
Также губернатор упомянул, что в этом году во Введенском детском доме был отремонтирован спальный корпус и здание, которое используют как столовую и клуб. В следующем году он пообещал продолжить ремонт — на эти цели правительство региона выделяет еще 10 млн рублей.
Во Введенском детском доме регулярно проводятся мероприятия для воспитанников. Так, например, в прошлом году воспитанники детдома в рамках профориентации посетили с экскурсией Курганскую ТЭЦ.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил с наступающим Новым годом воспитанников Введенского детского дома. Об этом глава региона написал в социальной сети. «По традиции поздравили с наступающим Новым годом ребятишек из Введенского детского дома. К сладким подаркам в этом году добавили большую беспроводную колонку, чтобы они могли проводить праздники на открытом воздухе и ездить в гости с концертами к дедушкам и бабушкам, которые живут в домах-интернатах. Ребятишки тоже отлично подготовились к празднику — порадовали своих сверстников, папы которых призваны защищать Родину, новогодним представлением. Молодцы, танцуют классно!», — написал Шумков на своей странице соцсети ВКонтакте. Также губернатор упомянул, что в этом году во Введенском детском доме был отремонтирован спальный корпус и здание, которое используют как столовую и клуб. В следующем году он пообещал продолжить ремонт — на эти цели правительство региона выделяет еще 10 млн рублей. Во Введенском детском доме регулярно проводятся мероприятия для воспитанников. Так, например, в прошлом году воспитанники детдома в рамках профориентации посетили с экскурсией Курганскую ТЭЦ.