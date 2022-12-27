Курганский губернатор поздравил с наступающим Новым годом воспитанников детского дома

В этом году к подаркам добавили большую беспроводную колонку для праздников на открытом воздухе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил с наступающим Новым годом воспитанников Введенского детского дома. Об этом глава региона написал в социальной сети.

«По традиции поздравили с наступающим Новым годом ребятишек из Введенского детского дома. К сладким подаркам в этом году добавили большую беспроводную колонку, чтобы они могли проводить праздники на открытом воздухе и ездить в гости с концертами к дедушкам и бабушкам, которые живут в домах-интернатах.

Ребятишки тоже отлично подготовились к празднику — порадовали своих сверстников, папы которых призваны защищать Родину, новогодним представлением. Молодцы, танцуют классно!», — написал Шумков на своей странице соцсети ВКонтакте.

Также губернатор упомянул, что в этом году во Введенском детском доме был отремонтирован спальный корпус и здание, которое используют как столовую и клуб. В следующем году он пообещал продолжить ремонт — на эти цели правительство региона выделяет еще 10 млн рублей.

Во Введенском детском доме регулярно проводятся мероприятия для воспитанников. Так, например, в прошлом году воспитанники детдома в рамках профориентации посетили с экскурсией Курганскую ТЭЦ.