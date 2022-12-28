РИАН: прокуратура заподозрила Оксимирона* в призывах к сепаратизму

Прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в суд из-за призывов к сепаратизму в одном из музыкальных клипов. РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что речь идет о рэпере Мироне Федорове (Oxxxymiron, признан иноагентом).
«Установлено, что в одной из социальных сетей на верифицированной странице исполнителя, известного широкой общественности, в свободном доступе размещен клип на песню. Проверка прокуратуры показала, что указанный видеоматериал содержит призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России», — сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП РФ.
В прокуратуре отметили, что обвинения подтверждает экспертиза, которую провел СПБГУ. Дело направили в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. По словам источника РИА Новости, который знаком с ситуацией, в призыве к сепаратизму обвиняют Оксимирона. Причиной стал клип на песню «Ойда», который опубликован на его странице в соцсети «ВКонтакте».
В августе исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков призывал признать песни Оксимирона экстремистскими материалами. Он направлял административный иск в суд. В декабре Октябрьский районный суд зарегистрировал административный иск в отношении Оксимирона за трек «Ойда», передают «Невские новости». Также исполнителя оштрафовали за дискредитацию российской армии, передает Пятый канал.
* Рэпер Oxxxymiron признан в РФ иноагентом
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Прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в суд из-за призывов к сепаратизму в одном из музыкальных клипов. РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что речь идет о рэпере Мироне Федорове (Oxxxymiron, признан иноагентом). «Установлено, что в одной из социальных сетей на верифицированной странице исполнителя, известного широкой общественности, в свободном доступе размещен клип на песню. Проверка прокуратуры показала, что указанный видеоматериал содержит призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России», — сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП РФ. В прокуратуре отметили, что обвинения подтверждает экспертиза, которую провел СПБГУ. Дело направили в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. По словам источника РИА Новости, который знаком с ситуацией, в призыве к сепаратизму обвиняют Оксимирона. Причиной стал клип на песню «Ойда», который опубликован на его странице в соцсети «ВКонтакте». В августе исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков призывал признать песни Оксимирона экстремистскими материалами. Он направлял административный иск в суд. В декабре Октябрьский районный суд зарегистрировал административный иск в отношении Оксимирона за трек «Ойда», передают «Невские новости». Также исполнителя оштрафовали за дискредитацию российской армии, передает Пятый канал. * Рэпер Oxxxymiron признан в РФ иноагентом