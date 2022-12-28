Кремль: у России есть козырь против Запада в вопросе нефти

В Кремле допустили ограничения на поставки нефти на действующие контракты

28 декабря 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что консультации об указе Путина велись внутри страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Указ президента России Владимира Путина о прекращении поставок нефти странам, поддержавшим потолок цен, распространится и на действующие контракты в случае, если там есть ссылка на ограничение стран Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Если там содержится ссылка на некий потолок цены, то конечно. Это является неприемлемыми. Если нет ссылок на потолок цены, то не распространяется», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, распространяется ли указ президента России Владимира Путина о прекращении поставок нефти странам, поддержавшим потолок цен, на действующие контракты. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков также отметил, что по поводу своего указа Путин не вел переговоров со странами ОПЕК+ (Организации стран — экспортеров нефти). «Главным образом консультации велись внутри России. Это суверенное право России отвечать на такие нелегитимные, абсурдные меры. Этому предшествовала внутрироссийская экспертная проработка. С ОПЕК+ прямых контактов не было», — сказал пресс-секретарь президента. При этом он добавил, что по этой и другим темам российская сторона по линии курирующего вице-премьера Александра Новака находится в постоянном контакте со странами-участницами организации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Указ президента России Владимира Путина о прекращении поставок нефти странам, поддержавшим потолок цен, распространится и на действующие контракты в случае, если там есть ссылка на ограничение стран Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Если там содержится ссылка на некий потолок цены, то конечно. Это является неприемлемыми. Если нет ссылок на потолок цены, то не распространяется», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, распространяется ли указ президента России Владимира Путина о прекращении поставок нефти странам, поддержавшим потолок цен, на действующие контракты. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков также отметил, что по поводу своего указа Путин не вел переговоров со странами ОПЕК+ (Организации стран — экспортеров нефти). «Главным образом консультации велись внутри России. Это суверенное право России отвечать на такие нелегитимные, абсурдные меры. Этому предшествовала внутрироссийская экспертная проработка. С ОПЕК+ прямых контактов не было», — сказал пресс-секретарь президента. При этом он добавил, что по этой и другим темам российская сторона по линии курирующего вице-премьера Александра Новака находится в постоянном контакте со странами-участницами организации.