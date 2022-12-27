Жительница Кургана почти месяц не может записать грудного ребенка к врачу

Жительница Кургана безуспешно пытается записать грудного ребенка к окулисту и лору Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана Катерина Пушкина почти месяц не может записать грудного ребенка на прием к окулисту и лору. Многочисленные попытки записаться дистанционно по телефону и через портал записи на прием к врачам не увенчались успехом, пожаловалась молодая мама в курганском паблике соцсети «ВКонтакте».

«Пыталась записать ребенка (по совету педиатра) к окулисту. И уже которую неделю нет талонов, врач не открыл запись, нет записи, нет талонов, врач в военкомате, звоните завтра и тд. Каждый день в 8 утра звонишь, чтобы послушать [песню на автоответчике] „don’t worry be happy“, а затем снова „нет записи“ и так по кругу. […] Я готова записаться на прием хоть через два месяца, только если бы была определенность. Точная дата и время приема. […] К лору вообще собирают списки через участкового педиатра, и говорят, что прием будет месяца через два-три, не раньше», — написала Пушкина в группе «Черный список|Курган» во «ВКонтакте».

Автор поста уточнила URA.RU, что окулисту ребенка рекомендовали показать после врачебной комиссии, которая прошла у малыша в возрасте трех месяцев. Также женщина хотела бы обратиться к лору и неврологу. По ее словам, она не может получить информацию о том, когда проводится запись и выдаются талоны, чтобы записаться к специалистам.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что курганцы не могут записаться к врачу из-за сбоев на сайте «Поликлиника 45». Пациенты отметили, что сайт не работал несколько дней.