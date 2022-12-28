Экс-директора школы в Пермском крае осудят за мошенничество

Бывшего директора сельской школы в Пермском крае обвиняют в краже

Экс-директора СОШ обвиняют в том, что она продала школьное имущество, а деньги взяла себе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае будут судить бывшего директора школы в Березовском районе за то, что она, используя служебное положение, обогатилась на 220 тысяч рублей. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщается на сайте ведомства.

«По версии следствия, руководитель образовательного учреждения, используя должностное положения, преследуя цель незаконного обогащения, похитила свыше 220 тыс. рублей. Женщина производила начисление подчиненным работникам стимулирующих выплат в завышенном размере, которые в последующем забирала себе и тратила на собственные нужды», — указано на сайте прокуратуры Пермского края.

Помимо этого, во время школьного ремонта она продала имущество учреждения, а деньги в кассу не внесла. Уголовное дело в ближайшее время направят в Кунгурский городской суд. С обвиняемой будут взыскивать украденные средства в пользу муниципального бюджета, уточнили в прокуратуре.