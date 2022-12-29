Курганский травник Дмитрий Юровский дал рецепты настоек из новогодних елок

Дмитрий Юровский рекомендует заваривать хвою живых новогодних деревьев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский травник Дмитрий Юровский в эфире ТВЦ рассказал, как использовать хвою от новогодних деревьев для травяных чаев и настоев, укрепляющих здоровье. Предпраздничный выпуск передачи «Без всякой химии» он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Мы поговорим об уникальном лекарственном растении, которое помогает защищать наши сосуды — это новогодняя елка. Все хвойные содержать флавоноиды, которые защищают и укрепляют сосудистую стенку, и тем самым предотвращают многие заболевания. Вытяжка из сосновой хвои помогает снять воспалительные явления, активно действует при заболеваниях бронхо-легочной системы, укрепляет сосуды и способствует снижению уровня холестерина в крови», — отмечает Юровский.

По словам травника, флавоноиды также способствуют лечению ретинопатии — потери зрения, связанного с нарушением микроциркуляции. Хвоя сосны и ели имеет почти одинаковый химический состав, к зиме накапливает максимальное количество витамина С и В1. Вытяжка из сосновых шишек используется как общеукрепляющее средства, при бронхитах, для реабилитации после инсульта. «Если вы поставили настоящую живую елку, после праздников вы можете использовать молодую хвою. Даже веточки можно заваривать горячей водой. Настой должен получиться очень легким, приятным напитком, и в этих случаях он будет способствовать укреплению сосудов», — отмечает травник. Хвою можно измельчить, а заготовленное сырье использовать на протяжении нескольких месяцев.

Ранее URA.RU писало, что курганский травник Дмитрий Юровский стал ведущим постоянной рубрики «Без всякой химии» в утреннем эфире телеканала ТВЦ. Юровский имеет медицинское образование, более 15 лет профессионально занимается лекарственными растениями, составляет авторские фиточаи и часто выступает в качестве эксперта-травника в СМИ. В Курганской области он на протяжении пяти лет организует выезды на природу для заготовки лекарственных трав, во время которых рассказывает о пользе растений.