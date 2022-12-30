30 декабря 2022

Вирусолог Волчков заявил о смертельной опасности алкоголя для простывших россиян

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Алкоголь грозит появлением тромбов, сказал Павел Волчков Фото:
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Употребление алкоголя во время болезни может привести к тромбообразованию и смерти. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков.

«Употребление алкоголя в больших количествах вызывает интоксикацию. Во-вторых, дегидрирует наш организм, а значит выводит большое количество жидкости. Это, в свою очередь, приводит к потере электролитов, что значительно повышает риски тромбообразования. Ну, и как следствие, смерть от ишемии», — сказал Павел Волчков.

Вирусолог отметил, что немного выпить человеку, который болеет ОРВИ или гриппом, можно. «Но, к сожалению, русский человек не имеет меры. Если бы человек в массе мог бы выпить бокал шампанского и на этом остановиться, было бы прекрасно. Но большинство из нас не могут остановиться», — подчеркнул собеседник URA.RU.

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Употребление алкоголя во время болезни может привести к тромбообразованию и смерти. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «Употребление алкоголя в больших количествах вызывает интоксикацию. Во-вторых, дегидрирует наш организм, а значит выводит большое количество жидкости. Это, в свою очередь, приводит к потере электролитов, что значительно повышает риски тромбообразования. Ну, и как следствие, смерть от ишемии», — сказал Павел Волчков. Вирусолог отметил, что немного выпить человеку, который болеет ОРВИ или гриппом, можно. «Но, к сожалению, русский человек не имеет меры. Если бы человек в массе мог бы выпить бокал шампанского и на этом остановиться, было бы прекрасно. Но большинство из нас не могут остановиться», — подчеркнул собеседник URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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