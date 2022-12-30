Вирусолог Волчков заявил о смертельной опасности алкоголя для простывших россиян

31 декабря 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

Алкоголь грозит появлением тромбов, сказал Павел Волчков Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Употребление алкоголя во время болезни может привести к тромбообразованию и смерти. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «Употребление алкоголя в больших количествах вызывает интоксикацию. Во-вторых, дегидрирует наш организм, а значит выводит большое количество жидкости. Это, в свою очередь, приводит к потере электролитов, что значительно повышает риски тромбообразования. Ну, и как следствие, смерть от ишемии», — сказал Павел Волчков. Вирусолог отметил, что немного выпить человеку, который болеет ОРВИ или гриппом, можно. «Но, к сожалению, русский человек не имеет меры. Если бы человек в массе мог бы выпить бокал шампанского и на этом остановиться, было бы прекрасно. Но большинство из нас не могут остановиться», — подчеркнул собеседник URA.RU.

Употребление алкоголя во время болезни может привести к тромбообразованию и смерти. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «Употребление алкоголя в больших количествах вызывает интоксикацию. Во-вторых, дегидрирует наш организм, а значит выводит большое количество жидкости. Это, в свою очередь, приводит к потере электролитов, что значительно повышает риски тромбообразования. Ну, и как следствие, смерть от ишемии», — сказал Павел Волчков. Вирусолог отметил, что немного выпить человеку, который болеет ОРВИ или гриппом, можно. «Но, к сожалению, русский человек не имеет меры. Если бы человек в массе мог бы выпить бокал шампанского и на этом остановиться, было бы прекрасно. Но большинство из нас не могут остановиться», — подчеркнул собеседник URA.RU.