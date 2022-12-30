30 декабря 2022
29 декабря 2022

Губернатор Моор выступил с новогодним обращением к тюменцам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, моор александр
Александр Моор пожелал тюменцам счастья, здоровья и веры в себя и в страну Фото:

Губернатор Тюменской области поздравил жителей с Новым годом. Видеообращение опубликовано в telegram-канале главы региона.

«Уважаемые земляки! Домашний, семейный, полный волшебства Новый год остается одним из самых любимых наших праздников. Говорят, что в Новый год сбываются самые заветные желания. И я от всего сердца желаю всем здоровья, счастья, благополучия, веры в себя и в нашу страну! Пусть сбудутся ваши мечты, пусть в дома приходят только хорошие вести!», — отметил Моор.

Моор отметил, что регион прикладывает все усилия для обеспечения военных необходимыми вещами. «Я преклоняюсь перед мужеством, отвагой и стойкостью наших бойцов!», — добавил губернатор Тюменской области. Также он рассказал, что в следующем году регион продолжит сотрудничество в различных направлениях с ХМАО и ЯНАО.

Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Губернатор Тюменской области поздравил жителей с Новым годом. Видеообращение опубликовано в telegram-канале главы региона. «Уважаемые земляки! Домашний, семейный, полный волшебства Новый год остается одним из самых любимых наших праздников. Говорят, что в Новый год сбываются самые заветные желания. И я от всего сердца желаю всем здоровья, счастья, благополучия, веры в себя и в нашу страну! Пусть сбудутся ваши мечты, пусть в дома приходят только хорошие вести!», — отметил Моор. Моор отметил, что регион прикладывает все усилия для обеспечения военных необходимыми вещами. «Я преклоняюсь перед мужеством, отвагой и стойкостью наших бойцов!», — добавил губернатор Тюменской области. Также он рассказал, что в следующем году регион продолжит сотрудничество в различных направлениях с ХМАО и ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...