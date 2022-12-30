Губернатор Моор выступил с новогодним обращением к тюменцам. Видео

31 декабря 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Александр Моор пожелал тюменцам счастья, здоровья и веры в себя и в страну Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области поздравил жителей с Новым годом. Видеообращение опубликовано в telegram-канале главы региона. «Уважаемые земляки! Домашний, семейный, полный волшебства Новый год остается одним из самых любимых наших праздников. Говорят, что в Новый год сбываются самые заветные желания. И я от всего сердца желаю всем здоровья, счастья, благополучия, веры в себя и в нашу страну! Пусть сбудутся ваши мечты, пусть в дома приходят только хорошие вести!», — отметил Моор. Моор отметил, что регион прикладывает все усилия для обеспечения военных необходимыми вещами. «Я преклоняюсь перед мужеством, отвагой и стойкостью наших бойцов!», — добавил губернатор Тюменской области. Также он рассказал, что в следующем году регион продолжит сотрудничество в различных направлениях с ХМАО и ЯНАО.

Губернатор Тюменской области поздравил жителей с Новым годом. Видеообращение опубликовано в telegram-канале главы региона. «Уважаемые земляки! Домашний, семейный, полный волшебства Новый год остается одним из самых любимых наших праздников. Говорят, что в Новый год сбываются самые заветные желания. И я от всего сердца желаю всем здоровья, счастья, благополучия, веры в себя и в нашу страну! Пусть сбудутся ваши мечты, пусть в дома приходят только хорошие вести!», — отметил Моор. Моор отметил, что регион прикладывает все усилия для обеспечения военных необходимыми вещами. «Я преклоняюсь перед мужеством, отвагой и стойкостью наших бойцов!», — добавил губернатор Тюменской области. Также он рассказал, что в следующем году регион продолжит сотрудничество в различных направлениях с ХМАО и ЯНАО.