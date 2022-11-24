24 ноября 2022

В ХМАО ищут врачей для работы в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачам обещают полный соцпакет и дополнительный отпуск Фото:

В Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте (ХМАО) отдел Центра занятости населения ЯНАО в Лабытнанги ищет невролога и стоматолога-ортопеда. Вакансии опубликованы на площадке по поиску работу hh.ru.

«Работа в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. Заработная плата — от 110 000 до 190 000 рублей», — сообщается в объявлениях.

Работодатель рассмотрит кандидатов без опыта работы — выпускников медицинских образовательных учреждений. Врачам готовы предоставить служебное жилье в порядке очереди и компенсацию аренды. Специалистам обещают полный соцпакет и дополнительный отпуск. В условиях также указана шестидневная рабочая неделя. При наличии квоты возможно участие в программе «Врачи, нужные Ямалу».

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО открыто более 250 вакансий врачей. Медиков набирают в связи с масштабным строительством медучреждений.

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В Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте (ХМАО) отдел Центра занятости населения ЯНАО в Лабытнанги ищет невролога и стоматолога-ортопеда. Вакансии опубликованы на площадке по поиску работу hh.ru. «Работа в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. Заработная плата — от 110 000 до 190 000 рублей», — сообщается в объявлениях. Работодатель рассмотрит кандидатов без опыта работы — выпускников медицинских образовательных учреждений. Врачам готовы предоставить служебное жилье в порядке очереди и компенсацию аренды. Специалистам обещают полный соцпакет и дополнительный отпуск. В условиях также указана шестидневная рабочая неделя. При наличии квоты возможно участие в программе «Врачи, нужные Ямалу». Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО открыто более 250 вакансий врачей. Медиков набирают в связи с масштабным строительством медучреждений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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