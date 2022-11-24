В ХМАО ищут врачей для работы в ЯНАО

25 ноября 2022 в 02:23 Размер текста - 17 +

Врачам обещают полный соцпакет и дополнительный отпуск Фото: Екатерина Сычкова В Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте (ХМАО) отдел Центра занятости населения ЯНАО в Лабытнанги ищет невролога и стоматолога-ортопеда. Вакансии опубликованы на площадке по поиску работу hh.ru. «Работа в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. Заработная плата — от 110 000 до 190 000 рублей», — сообщается в объявлениях. Работодатель рассмотрит кандидатов без опыта работы — выпускников медицинских образовательных учреждений. Врачам готовы предоставить служебное жилье в порядке очереди и компенсацию аренды. Специалистам обещают полный соцпакет и дополнительный отпуск. В условиях также указана шестидневная рабочая неделя. При наличии квоты возможно участие в программе «Врачи, нужные Ямалу». Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО открыто более 250 вакансий врачей. Медиков набирают в связи с масштабным строительством медучреждений.

В Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте (ХМАО) отдел Центра занятости населения ЯНАО в Лабытнанги ищет невролога и стоматолога-ортопеда. Вакансии опубликованы на площадке по поиску работу hh.ru. «Работа в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. Заработная плата — от 110 000 до 190 000 рублей», — сообщается в объявлениях. Работодатель рассмотрит кандидатов без опыта работы — выпускников медицинских образовательных учреждений. Врачам готовы предоставить служебное жилье в порядке очереди и компенсацию аренды. Специалистам обещают полный соцпакет и дополнительный отпуск. В условиях также указана шестидневная рабочая неделя. При наличии квоты возможно участие в программе «Врачи, нужные Ямалу». Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО открыто более 250 вакансий врачей. Медиков набирают в связи с масштабным строительством медучреждений.