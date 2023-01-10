Курганцы считают, что школьников перевели на дистант из-за введения новых автобусных маршрутов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Жители Кургана усомнились, что введение дистанционного обучения на 11 января связано с погодными условиями. По их словам, отмена очных занятий связана с транспортной реформой. Свои мнения жители высказали в местных пабликах соцсети «ВКонтакте».

«Почему-то кажется, что отмена занятий связана с транспортной реформой, а не с ветряной погодой», — написала пользовательница Анна Шибаева в группе «Инцидент|Курган». Еще одна пользовательница Рита Волкова в группе «Типичный Курган» написала: «А может не из-за морозов отменили, а из-за автобусов, которые непонятно как сейчас ходят». В том числе женщина с ником Ирина Белова выложила скриншот беседы школьного чата, в котором родителям сообщают, что занятия отменены до 12 января: «Это распоряжение ДПС из-за транспортной реформы».

По данным гидрометцентра, в ночь на 11 января температура воздуха понизится до -23, днем воздух прогреется до -14. Ветер будет северо-западным 4-9 метров в секунду, днем будет немного облачно, без осадков.

В пресс-службе мэрии Кургана URA.RU ответили, что перевод на дистант связан исключительно с погодными условиями. В связи с работой с 3 января новой маршрутной сети, с детьми и родителями проводится разъяснительная работа: «Информация о работе новых маршрутов доведена через классных руководителей и родительские чаты общеобразовательных учреждений. Также с кондукторами автобусов проведены беседы о том, чтобы консультировали детей и ни в коем случае не высаживали их из транспорта».

Ранее URA.RU писало, что в связи с морозами курганским школьниками продлили каникулы на два дня до 11 января. При этом мэр города Елена Ситникова дополнительно объявила о введении дистанционного обучения на один день — 11 января.

Жители Кургана усомнились, что причиной отмены занятий стали погодные условия Фото: «Инцидент|Курган» в соцсети «ВКонтакте»

Версию с «транспортной реформой» поддержали и другие пользователи соцсети Фото: «Типичный Курган» соцсеть «ВКонтакте»

Такое сообщение появилось в родительском чате одной из школ Фото: Ирина Белова соцсеть «ВКонтакте»