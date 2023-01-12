12 января 2023

Российские оборонщики массово звонят курганскому сенатору

Курганский сенатор Сергей Муратов празднует день рождения
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Губернаторские чтения. Курган, муратов сергей
Сенатор Сергей Муратов отмечает день рождения Фото:

Представители российской оборонной промышленности позвонили сенатору от Курганской области Сергею Муратову, чтобы поздравить его с днем рождения. Об этом политик рассказал URA.RU. Заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России 13 января празднует свое 59-летие.

«Звонят оборонщики из Москвы и других городов. Поздравили представители концерна „Калашников“, Министерства [обороны]. Очень много людей», — отметил Муратов. Сенатор также добавил, что его поздравили коллеги по Совету Федерации.

На сайте правительства Курганской области указано, что Муратов родился 13 января 1964 года. До своего назначения в Совет Федерации он возглавлял совет директоров предприятия «Курганприбор». В октябре прошлого года он стал зампредседателем комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ.

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Представители российской оборонной промышленности позвонили сенатору от Курганской области Сергею Муратову, чтобы поздравить его с днем рождения. Об этом политик рассказал URA.RU. Заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России 13 января празднует свое 59-летие. «Звонят оборонщики из Москвы и других городов. Поздравили представители концерна „Калашников“, Министерства [обороны]. Очень много людей», — отметил Муратов. Сенатор также добавил, что его поздравили коллеги по Совету Федерации. На сайте правительства Курганской области указано, что Муратов родился 13 января 1964 года. До своего назначения в Совет Федерации он возглавлял совет директоров предприятия «Курганприбор». В октябре прошлого года он стал зампредседателем комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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