Российские оборонщики массово звонят курганскому сенатору

Курганский сенатор Сергей Муратов празднует день рождения

Сенатор Сергей Муратов отмечает день рождения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители российской оборонной промышленности позвонили сенатору от Курганской области Сергею Муратову, чтобы поздравить его с днем рождения. Об этом политик рассказал URA.RU. Заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России 13 января празднует свое 59-летие.

«Звонят оборонщики из Москвы и других городов. Поздравили представители концерна „Калашников“, Министерства [обороны]. Очень много людей», — отметил Муратов. Сенатор также добавил, что его поздравили коллеги по Совету Федерации.

На сайте правительства Курганской области указано, что Муратов родился 13 января 1964 года. До своего назначения в Совет Федерации он возглавлял совет директоров предприятия «Курганприбор». В октябре прошлого года он стал зампредседателем комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ.