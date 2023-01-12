Власти Кургана пытаются избежать транспортного коллапса из-за закрытия моста

В мэрии думают, как не перекрывать Чеховский мост во время ремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана ищут возможность провести ремонт Чеховского моста без полного перекрытия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Кургана. В 2022 году из-за полного перекрытия Некрасовского путепровода на дорогах города образовались пробки.

«Проводится анализ возможности ремонта Чеховского путепровода без полного перекрытия; если для качественного проведения работ все-таки потребуется перекрытия моста, будет предпринято все возможное, чтобы максимально сократить сроки перекрытия. В любом случае сначала подрядчик будет выполнять подготовительные работы, которые не потребуют перекрывать путепровод для движения транспорта», — рассказали в мэрии.

Также в 2023 году планируют, помимо Чеховского моста, капитально отремонтировать мост через реку Тобол на улице Бурова-Петрова. Его геометрия, по словам властей, позволяет провести ремонт без полного перекрытия. Контракты на ремонт мостов заключены, но даты введения ограничения движения для проведения работ на мостах пока корректируются, чтобы было удобно горожанам. Об этих ограничениях жителям сообщат дополнительно.

В 2022 году в Кургане капитально отремонтировали Некрасовский путепровод. Из-за этого мост приходилось перекрывать как частично, так и полностью. В это время, несмотря на предупреждения администрации, горожане с риском для жизни продолжали ходить по мосту.