Некрасовский мост в Кургане полностью откроют к середине декабря

Некрасовский мост должны были открыть в октябре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некрасовский мост в Кургане полностью должны открыть к середине декабря. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.

«К середине декабря планируется полностью открыть Некрасовский путепровод, в том числе и для пешеходов. Следует отметить, что в течение года, пока длились ремонтные работы, движение транспорта по Некрасовскому путепроводу полностью перекрывалось только на один месяц. После этого в конце августа было открыто движение по реверсивной схеме, а в конце октября — полномасштабное движение автотранспорта по всем полосам путепровода», — рассказали в администрации Кургана.

На данный момент в городе ремонтируют два мостовых сооружения — Некрасовский путепровод и Кировский мост. На следующий год запланирован ремонт Чеховского путепровода и моста через Тобол по улице Бурова-Петрова.

Ранее Некрасовский мост планировали полностью открыть в середине октября, но позднее губернатор Вадим Шумков заявил о продлении ремонта. URA.RU сообщало, что курганцы с риском для жизни продолжали ходить по мосту в период его закрытия для пешеходов.