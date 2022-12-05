Некрасовский мост в Кургане полностью откроют к середине декабря

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Некрасовский мост. Курган , некрасовский мост, мост некрасова
Некрасовский мост должны были открыть в октябре Фото:

Некрасовский мост в Кургане полностью должны открыть к середине декабря. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.

«К середине декабря планируется полностью открыть Некрасовский путепровод, в том числе и для пешеходов. Следует отметить, что в течение года, пока длились ремонтные работы, движение транспорта по Некрасовскому путепроводу полностью перекрывалось только на один месяц. После этого в конце августа было открыто движение по реверсивной схеме, а в конце октября — полномасштабное движение автотранспорта по всем полосам путепровода», — рассказали в администрации Кургана.

На данный момент в городе ремонтируют два мостовых сооружения — Некрасовский путепровод и Кировский мост. На следующий год запланирован ремонт Чеховского путепровода и моста через Тобол по улице Бурова-Петрова.

Ранее Некрасовский мост планировали полностью открыть в середине октября, но позднее губернатор Вадим Шумков заявил о продлении ремонта. URA.RU сообщало, что курганцы с риском для жизни продолжали ходить по мосту в период его закрытия для пешеходов.

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Некрасовский мост в Кургане полностью должны открыть к середине декабря. Об этом сообщается на сайте городской мэрии. «К середине декабря планируется полностью открыть Некрасовский путепровод, в том числе и для пешеходов. Следует отметить, что в течение года, пока длились ремонтные работы, движение транспорта по Некрасовскому путепроводу полностью перекрывалось только на один месяц. После этого в конце августа было открыто движение по реверсивной схеме, а в конце октября — полномасштабное движение автотранспорта по всем полосам путепровода», — рассказали в администрации Кургана. На данный момент в городе ремонтируют два мостовых сооружения — Некрасовский путепровод и Кировский мост. На следующий год запланирован ремонт Чеховского путепровода и моста через Тобол по улице Бурова-Петрова. Ранее Некрасовский мост планировали полностью открыть в середине октября, но позднее губернатор Вадим Шумков заявил о продлении ремонта. URA.RU сообщало, что курганцы с риском для жизни продолжали ходить по мосту в период его закрытия для пешеходов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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