15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

На курганской трассе молодой водитель насмерть сбил мужчину и скрылся

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Водитель скрылся с места смертельного ДТП на курганской автодороге Фото:

В Курганской области на автодороге 22-летний водитель сбил мужчину, который позже скончался от полученных травм в больнице. Сам водитель с места происшествия скрылся. Об этом говорится на сайте управления ГИБДД по Курганской области.

«В ночь на 15 января 22-летний водитель на ВАЗ-21123 наехал на мужчину в 00:30 на автодороге Сафакулево Сулюкино — Бакаево. Мужчина (1980 года рождения) скончался в больнице», — передают в Госавтоинспекции. По предварительным данным, мужчина шел по проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. Водитель с места ДТП скрылся. Во время розыска полиции удалось установить автомобиль и его водителя. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

В Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными и осторожными на загородных дорогах в темное время суток. А пешеходам настоятельно рекомендуют использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.

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В Курганской области на автодороге 22-летний водитель сбил мужчину, который позже скончался от полученных травм в больнице. Сам водитель с места происшествия скрылся. Об этом говорится на сайте управления ГИБДД по Курганской области. «В ночь на 15 января 22-летний водитель на ВАЗ-21123 наехал на мужчину в 00:30 на автодороге Сафакулево Сулюкино — Бакаево. Мужчина (1980 года рождения) скончался в больнице», — передают в Госавтоинспекции. По предварительным данным, мужчина шел по проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. Водитель с места ДТП скрылся. Во время розыска полиции удалось установить автомобиль и его водителя. По факту происшествия проводится доследственная проверка. В Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными и осторожными на загородных дорогах в темное время суток. А пешеходам настоятельно рекомендуют использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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