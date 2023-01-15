На курганской трассе молодой водитель насмерть сбил мужчину и скрылся

16 января 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Водитель скрылся с места смертельного ДТП на курганской автодороге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на автодороге 22-летний водитель сбил мужчину, который позже скончался от полученных травм в больнице. Сам водитель с места происшествия скрылся. Об этом говорится на сайте управления ГИБДД по Курганской области. «В ночь на 15 января 22-летний водитель на ВАЗ-21123 наехал на мужчину в 00:30 на автодороге Сафакулево Сулюкино — Бакаево. Мужчина (1980 года рождения) скончался в больнице», — передают в Госавтоинспекции. По предварительным данным, мужчина шел по проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. Водитель с места ДТП скрылся. Во время розыска полиции удалось установить автомобиль и его водителя. По факту происшествия проводится доследственная проверка. В Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными и осторожными на загородных дорогах в темное время суток. А пешеходам настоятельно рекомендуют использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.

В Курганской области на автодороге 22-летний водитель сбил мужчину, который позже скончался от полученных травм в больнице. Сам водитель с места происшествия скрылся. Об этом говорится на сайте управления ГИБДД по Курганской области. «В ночь на 15 января 22-летний водитель на ВАЗ-21123 наехал на мужчину в 00:30 на автодороге Сафакулево Сулюкино — Бакаево. Мужчина (1980 года рождения) скончался в больнице», — передают в Госавтоинспекции. По предварительным данным, мужчина шел по проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. Водитель с места ДТП скрылся. Во время розыска полиции удалось установить автомобиль и его водителя. По факту происшествия проводится доследственная проверка. В Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными и осторожными на загородных дорогах в темное время суток. А пешеходам настоятельно рекомендуют использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.