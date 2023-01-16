16 января 2023

В Нижневартовске поврежден магистральный газопровод

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокладка нового газопровода высокого давления. Газпром газораспределение. Екатеринбург, земляные работы, газопровод, газификация, ковш экскаватора
В Нижневартовске устраняют аварию на газопроводе Фото:

В Нижневартовске из-за аварии на магистральном газопроводе снижены параметры подачи газа на три городские котельные. В пресс-службе энергокомпании «Горэлектросети» сообщили, что их специалисты проводят работу по перераспределению нагрузок.

«У „Нижневартовскгаз“ порыв на газопроводе. Снижены параметры подачи газа на котельные 3А, 8-е и котельную „Нижневартовскстройдеталь“. Наши специалисты ведут работы по переводу нагрузок», — прокомментировали в пресс-службе.

В аварийной службе «Нижневартовскгаза» журналисту URA.RU сообщили об аварии на газопроводе высокого давления. «Подробностей нет, работы по устранению ведутся», — добавили в диспетчерской. В пресс-службе компании отказались комментировать аварию на газопроводе. «Мы не даем никаких комментариев. Если будет информация, мы ее опубликуем», — уточнили по телефону в приемной. В администрации Нижневартовска пообещали сообщить подробности позже.

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В Нижневартовске из-за аварии на магистральном газопроводе снижены параметры подачи газа на три городские котельные. В пресс-службе энергокомпании «Горэлектросети» сообщили, что их специалисты проводят работу по перераспределению нагрузок. «У „Нижневартовскгаз“ порыв на газопроводе. Снижены параметры подачи газа на котельные 3А, 8-е и котельную „Нижневартовскстройдеталь“. Наши специалисты ведут работы по переводу нагрузок», — прокомментировали в пресс-службе. В аварийной службе «Нижневартовскгаза» журналисту URA.RU сообщили об аварии на газопроводе высокого давления. «Подробностей нет, работы по устранению ведутся», — добавили в диспетчерской. В пресс-службе компании отказались комментировать аварию на газопроводе. «Мы не даем никаких комментариев. Если будет информация, мы ее опубликуем», — уточнили по телефону в приемной. В администрации Нижневартовска пообещали сообщить подробности позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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