В Нижневартовске поврежден магистральный газопровод

В Нижневартовске устраняют аварию на газопроводе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Нижневартовске из-за аварии на магистральном газопроводе снижены параметры подачи газа на три городские котельные. В пресс-службе энергокомпании «Горэлектросети» сообщили, что их специалисты проводят работу по перераспределению нагрузок.

«У „Нижневартовскгаз“ порыв на газопроводе. Снижены параметры подачи газа на котельные 3А, 8-е и котельную „Нижневартовскстройдеталь“. Наши специалисты ведут работы по переводу нагрузок», — прокомментировали в пресс-службе.

В аварийной службе «Нижневартовскгаза» журналисту URA.RU сообщили об аварии на газопроводе высокого давления. «Подробностей нет, работы по устранению ведутся», — добавили в диспетчерской. В пресс-службе компании отказались комментировать аварию на газопроводе. «Мы не даем никаких комментариев. Если будет информация, мы ее опубликуем», — уточнили по телефону в приемной. В администрации Нижневартовска пообещали сообщить подробности позже.