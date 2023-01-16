Власти Нижневартовска назвали сроки устранения аварии на газопроводе

Аварию на газопроводе в Нижневартовске устранят до конца дня 17 января

В Нижневартовске назвали сроки ликвидации аварии на газопроводе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Нижневартовска (ХМАО) назвали сроки устранения аварии на газопроводе, из-за которой на трех городских котельных снижена подача газа. Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента ЖКХ Роман Карпов сообщил со ссылкой на «Нижневартовскгаз», что работы будут завершены до конца дня 17 января, предает корреспондент URA.RU с места событий.

«В настоящий момент аварийно-восстановительные работы продолжаются. Идет подсыпка подступающей воды для вытеснения подхода к месту аварии, после чего будут выполнены сварочные работы. По информации „Нижневартовскгаза“, работы будут завершены до конца дня 17 января», — прокомментировал Карпов.

По словам Карпова, сигнал о запахе газа в районе колбасного завода «Спика» поступил 16 января. «Незамедлительно выехали аварийные бригады, была обнаружена проталина снега в районе улицы Северной. Проведены земляные работы, в ходе которых установлена утечка на газопроводе высокого давления 725 мм. Процесс осложняется тем, что авария произошла в болотистой местности, в непосредственной близости от линии электропередачи», — добавил Карпов.

Ранее URA.RU писало об аварии на газопроводе «Нижневартовскгаза». Подача газа на трех городских котельных снижена.