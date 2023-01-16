16 января 2023

Глава ветеринарной службы ХМАО ушел в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Зуев ушел в отставку Фото:

Руководитель ветеринарной службы ХМАО Алексей Зуев ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.

«Зуев доработал до конца 2022 года и затем ушел в отставку. Сейчас обязанности руководителя исполняет Дина Кузьмина. До этого она являлась заместителем главы ведомства», — рассказал инсайдер.

Сама чиновница в разговоре с URA.RU подтвердила информацию о произошедших кадровых изменениях. «Мне доверили исполнять обязанности главы ветеринарной службы ХМАО. И задачи ведомства — обеспечить эпизоотическое благополучие в автономном округе и провести эффективный переход на новую конструкцию по обращению с животными в соответствии с поручением губернатора Югры Натальи Комаровой», — прокомментировала Дина Кузьмина.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова назначила руководителя службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений. Им стал Алексей Ковалевский.

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Руководитель ветеринарной службы ХМАО Алексей Зуев ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Зуев доработал до конца 2022 года и затем ушел в отставку. Сейчас обязанности руководителя исполняет Дина Кузьмина. До этого она являлась заместителем главы ведомства», — рассказал инсайдер. Сама чиновница в разговоре с URA.RU подтвердила информацию о произошедших кадровых изменениях. «Мне доверили исполнять обязанности главы ветеринарной службы ХМАО. И задачи ведомства — обеспечить эпизоотическое благополучие в автономном округе и провести эффективный переход на новую конструкцию по обращению с животными в соответствии с поручением губернатора Югры Натальи Комаровой», — прокомментировала Дина Кузьмина. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова назначила руководителя службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений. Им стал Алексей Ковалевский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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