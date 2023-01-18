Курганца осудили за убийство пенсионерки поленом

19 января 2023 в 07:29 Размер текста - 17 +

Подсудимый не признал себя виновным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Курганской области осудили на 10 лет за убийство пенсионерки. Он несколько раз ударил ее поленом по голове, сообщается на сайте Курганского областного суда. «Подсудимый осознавал, что в силу пожилого возраста и состояния здоровья женщина не сможет себя защитить. Он взял полено и нанес ей множество ударов по голове. В тот же день потерпевшая скончалась в больнице», — говорится в документе. В ходе судебного заседания подсудимый не признал себя виновным и отказался от дачи показаний. Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что пенсионер из поселка Мишкино убил пожилую соседку поленом. По данным СУ СКР России по Курганской области, мужчина скрылся с места преступления.

Жителя Курганской области осудили на 10 лет за убийство пенсионерки. Он несколько раз ударил ее поленом по голове, сообщается на сайте Курганского областного суда. «Подсудимый осознавал, что в силу пожилого возраста и состояния здоровья женщина не сможет себя защитить. Он взял полено и нанес ей множество ударов по голове. В тот же день потерпевшая скончалась в больнице», — говорится в документе. В ходе судебного заседания подсудимый не признал себя виновным и отказался от дачи показаний. Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что пенсионер из поселка Мишкино убил пожилую соседку поленом. По данным СУ СКР России по Курганской области, мужчина скрылся с места преступления.