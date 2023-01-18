18 января 2023

Курганца осудили за убийство пенсионерки поленом

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , арест, судебное заседание, арестант, наручники, задержание, судебное дело
Подсудимый не признал себя виновным Фото:

Жителя Курганской области осудили на 10 лет за убийство пенсионерки. Он несколько раз ударил ее поленом по голове, сообщается на сайте Курганского областного суда.

«Подсудимый осознавал, что в силу пожилого возраста и состояния здоровья женщина не сможет себя защитить. Он взял полено и нанес ей множество ударов по голове. В тот же день потерпевшая скончалась в больнице», — говорится в документе.

В ходе судебного заседания подсудимый не признал себя виновным и отказался от дачи показаний. Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что пенсионер из поселка Мишкино убил пожилую соседку поленом. По данным СУ СКР России по Курганской области, мужчина скрылся с места преступления.

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Жителя Курганской области осудили на 10 лет за убийство пенсионерки. Он несколько раз ударил ее поленом по голове, сообщается на сайте Курганского областного суда. «Подсудимый осознавал, что в силу пожилого возраста и состояния здоровья женщина не сможет себя защитить. Он взял полено и нанес ей множество ударов по голове. В тот же день потерпевшая скончалась в больнице», — говорится в документе. В ходе судебного заседания подсудимый не признал себя виновным и отказался от дачи показаний. Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что пенсионер из поселка Мишкино убил пожилую соседку поленом. По данным СУ СКР России по Курганской области, мужчина скрылся с места преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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