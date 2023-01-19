Курганцы просят установить дополнительный светофор на шоссе Тюнина

Местные жители хотят, чтобы на курганском шоссе появился еще один светофор Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Курганской области хотят, чтобы на шоссе Тюнина появился дополнительный светофор. Об этом они заявили на портале «Обратись».

«Хочу обратиться с просьбой по установке светофора на шоссе Тюнина на выезде\въезде в микрорайон Тополя (где бык). Там очень большое движение и сложно выезжать. В летнее время — большое количество машин (так как там эко-тропа), а в зимнее время — большое количество лыжников», — указано в сообщении.

Корреспондент URA.RU обратился в управление автодорог депстроя региона с целью прокомментировать целесообразность появления светофора в указанном месте. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что водителям новых автобусных маршрутов в Кургане стало трудно придерживаться графика из-за возросшего числа светофоров. В региональном Союзе транспортных организаций тогда предположили, что разработчики новой маршрутной сети не учли переходный период, включающий в себя также дорожные ремонтные работы.