19 января 2023

Курганцы просят установить дополнительный светофор на шоссе Тюнина

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Нижневартовск, светофор, пешеходный переход, зеленый свет
Местные жители хотят, чтобы на курганском шоссе появился еще один светофор Фото:

Жители Курганской области хотят, чтобы на шоссе Тюнина появился дополнительный светофор. Об этом они заявили на портале «Обратись».

«Хочу обратиться с просьбой по установке светофора на шоссе Тюнина на выезде\въезде в микрорайон Тополя (где бык). Там очень большое движение и сложно выезжать. В летнее время — большое количество машин (так как там эко-тропа), а в зимнее время — большое количество лыжников», — указано в сообщении.

Корреспондент URA.RU обратился в управление автодорог депстроя региона с целью прокомментировать целесообразность появления светофора в указанном месте. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что водителям новых автобусных маршрутов в Кургане стало трудно придерживаться графика из-за возросшего числа светофоров. В региональном Союзе транспортных организаций тогда предположили, что разработчики новой маршрутной сети не учли переходный период, включающий в себя также дорожные ремонтные работы.

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Жители Курганской области хотят, чтобы на шоссе Тюнина появился дополнительный светофор. Об этом они заявили на портале «Обратись». «Хочу обратиться с просьбой по установке светофора на шоссе Тюнина на выезде\въезде в микрорайон Тополя (где бык). Там очень большое движение и сложно выезжать. В летнее время — большое количество машин (так как там эко-тропа), а в зимнее время — большое количество лыжников», — указано в сообщении. Корреспондент URA.RU обратился в управление автодорог депстроя региона с целью прокомментировать целесообразность появления светофора в указанном месте. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что водителям новых автобусных маршрутов в Кургане стало трудно придерживаться графика из-за возросшего числа светофоров. В региональном Союзе транспортных организаций тогда предположили, что разработчики новой маршрутной сети не учли переходный период, включающий в себя также дорожные ремонтные работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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