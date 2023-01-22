В сферах, курируемых Стасом Чернавских, ожидаются реформы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Замглавы Нового Уренгоя (ЯНАО) Стас Чернавских, назначенный ответственным за организацию 50-летнего юбилея города, делегировал свои полномочия в сфере культуры подчиненной Елене Распоповой. Как сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте региона, вместо подготовки к празднику, замглавы занимается кадровыми перестановками в управлениях молодежной политики и спорта.

«В администрации просто в шоке от таких управленческих решений Стаса Чернавских. Говорят, он сейчас переключил внимание на управления спорта и молодежной политики, а ведомство культуры полностью отдал Елене Распоповой. Поэтому увольнением главы централизованной клубной системы Семена Богданова занималась якобы руководитель управления культуры Распопова. На самом деле Чернавских там рулил процессом, но хочет остаться незапятнанным скандалами, поэтому втянул в эту игру подчиненную», — сообщил инсайдер.

По информации собеседника, подготовкой Нового Уренгоя к юбилею также занимается Елена Распопова. «Чернавских поставлен, чтобы готовить город к юбилею. Как он его подготовит, если фактически не курирует управление культуры?», — добавил источник.

В мэрию города был направлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что начальник управления молодежной политики в Новом Уренгое Павел Бухаров покинет свой пост — 31 января он дорабатывает в этой должности последний день. Также своего кресла лишился глава Централизованной клубной системы Семен Богданов. На эту должность уже назначили его заместителя — Лилию Иллеш.