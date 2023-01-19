Родственники убитой тюменской девочки столкнулись с семьей подозреваемого на шоу Малахова

Родственники обвиняемого в убийстве девочки заявили о невиновности Бережного Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

На шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» обсудили убийство 8-летней девочки из Тюмени. На программе высказались члены семьи обвиняемого Виталия Бережного и родственники юной тюменки. Эфир вышел 20 января.

Жена Бережного во время программы заявила о невиновности мужа. По ее словам, обвиняемый в день пропажи девочки находился на работе. «Ни в каком алкогольном и наркотическом опьянении он не находился. Он находился на работе», — рассказала в эфире жена Ирина Давыдова. Также родственники обвиняемого уверены в пытках над Бережным.

В программе приняли участие и бабушка погибшей тюменки и волонтер, участвовавшая в поисках школьницы. Как она сообщила в эфире, в холодильнике Бережнего обнаружили биологические следы девочки. «Мне рассказали, что в его (Виталия Бережного — прим. ред.) телефоне были соответствующие запросы неприличного содержания в день пропажи девочки, следы биологической жидкости тюменки в холодильнике», — рассказала волонтер Мария Федорова.

В июне 2021 года в Тюмени пропала 8-летняя девочка. Позднее ее тело нашли на берегу озера в районе Лесобазы. Подозреваемого в убийстве девочки Виталия Бережного задержали. Мужчина признался в содеянном, но позже отказался от своих показаний. По его словам, он их дал под давлением следствия.