Звезда фильма «Виват, гардемарины!» Михаил Мамаев отправился в зону СВО. Фото

21 января 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

Российский актер Михаил Мамаев написал стихи об СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российский актер театра и кино Михаил Мамаев отправился на фронт. Фотографию из зоны спецоперации он опубликовал в соцсетях. «Кто-то жаждет для забавы очередную войну, Кому-то для счастья девять граммов несчастья нужно… А меня уже ломали и с улыбкой тащили ко дну. И теперь у меня на бронежилете: «Ребята, давайте жить дружно!» — опубликовал Мамаев стихи своего авторства в соцсети «Вконтакте» вместе с фотографией с фронта. На фотографии он изображен в кепке с эмблемой «Z», с оружием за спиной на фоне бронетранспортера. Мамаев был популярен в 1990-е годы. Он получил известность после съемок в фильме «Виват, гардемарины!», который стал культовым. Актер сыграл роль князя Никиты Оленева. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года для помощи мирным жителям Донбасса. В цели спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что в задачи СВО не входит захват украинских территорий и свержение власти в стране, также российская армия не ведет боевых действий в жилых районах украинских городов, производя удары по военной инфраструктуре противника. Актер Михаил Мамаев опубликовал фотографию из зоны спецоперации Михаил Мамаев

Российский актер театра и кино Михаил Мамаев отправился на фронт. Фотографию из зоны спецоперации он опубликовал в соцсетях. «Кто-то жаждет для забавы очередную войну, Кому-то для счастья девять граммов несчастья нужно… А меня уже ломали и с улыбкой тащили ко дну. И теперь у меня на бронежилете: «Ребята, давайте жить дружно!» — опубликовал Мамаев стихи своего авторства в соцсети «Вконтакте» вместе с фотографией с фронта. На фотографии он изображен в кепке с эмблемой «Z», с оружием за спиной на фоне бронетранспортера. Мамаев был популярен в 1990-е годы. Он получил известность после съемок в фильме «Виват, гардемарины!», который стал культовым. Актер сыграл роль князя Никиты Оленева. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года для помощи мирным жителям Донбасса. В цели спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что в задачи СВО не входит захват украинских территорий и свержение власти в стране, также российская армия не ведет боевых действий в жилых районах украинских городов, производя удары по военной инфраструктуре противника.