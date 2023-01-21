Поверхность дороги до села Вилкино в Юргамышском районе (Курганская область) напомнила водителям стекло из-за сильной наледи. По мнению автовладельцев, сейчас передвигаться по ней очень проблематично.
«Дорога в Вилкино, ехать невозможно! Дорога, как стекло! Посыпьте хоть чем-нибудь», — написал один из автомобилистов в группе «Инцидент — Курган».
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию муниципалитета с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ не поступал.
URA.RU писало ранее, что курганские коммунальщики превратили дорогу в опасную. Участок возле железнодорожного вокзала стал проблемным из-за большого количества снега, который вовремя не убрали. Корреспонденты агентства сообщали также, что соль, которой посыпают дороги в зауральской столице, летит в лицо пешеходам.
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