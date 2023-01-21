Водители сравнили наледь на курганской дороге со стеклом. Видео

22 января 2023 в 03:51 Размер текста - 17 +

По мнению курганских водителей, поверхность дороги напоминает стекло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Поверхность дороги до села Вилкино в Юргамышском районе (Курганская область) напомнила водителям стекло из-за сильной наледи. По мнению автовладельцев, сейчас передвигаться по ней очень проблематично. «Дорога в Вилкино, ехать невозможно! Дорога, как стекло! Посыпьте хоть чем-нибудь», — написал один из автомобилистов в группе «Инцидент — Курган». Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию муниципалитета с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ не поступал. URA.RU писало ранее, что курганские коммунальщики превратили дорогу в опасную. Участок возле железнодорожного вокзала стал проблемным из-за большого количества снега, который вовремя не убрали. Корреспонденты агентства сообщали также, что соль, которой посыпают дороги в зауральской столице, летит в лицо пешеходам.

Поверхность дороги до села Вилкино в Юргамышском районе (Курганская область) напомнила водителям стекло из-за сильной наледи. По мнению автовладельцев, сейчас передвигаться по ней очень проблематично. «Дорога в Вилкино, ехать невозможно! Дорога, как стекло! Посыпьте хоть чем-нибудь», — написал один из автомобилистов в группе «Инцидент — Курган». Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию муниципалитета с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ не поступал. URA.RU писало ранее, что курганские коммунальщики превратили дорогу в опасную. Участок возле железнодорожного вокзала стал проблемным из-за большого количества снега, который вовремя не убрали. Корреспонденты агентства сообщали также, что соль, которой посыпают дороги в зауральской столице, летит в лицо пешеходам.