21 января 2023
20 января 2023

Водители сравнили наледь на курганской дороге со стеклом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
По мнению курганских водителей, поверхность дороги напоминает стекло Фото:

Поверхность дороги до села Вилкино в Юргамышском районе (Курганская область) напомнила водителям стекло из-за сильной наледи. По мнению автовладельцев, сейчас передвигаться по ней очень проблематично.

«Дорога в Вилкино, ехать невозможно! Дорога, как стекло! Посыпьте хоть чем-нибудь», — написал один из автомобилистов в группе «Инцидент — Курган».

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию муниципалитета с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ не поступал.

URA.RU писало ранее, что курганские коммунальщики превратили дорогу в опасную. Участок возле железнодорожного вокзала стал проблемным из-за большого количества снега, который вовремя не убрали. Корреспонденты агентства сообщали также, что соль, которой посыпают дороги в зауральской столице, летит в лицо пешеходам.

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Поверхность дороги до села Вилкино в Юргамышском районе (Курганская область) напомнила водителям стекло из-за сильной наледи. По мнению автовладельцев, сейчас передвигаться по ней очень проблематично. «Дорога в Вилкино, ехать невозможно! Дорога, как стекло! Посыпьте хоть чем-нибудь», — написал один из автомобилистов в группе «Инцидент — Курган». Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию муниципалитета с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ не поступал. URA.RU писало ранее, что курганские коммунальщики превратили дорогу в опасную. Участок возле железнодорожного вокзала стал проблемным из-за большого количества снега, который вовремя не убрали. Корреспонденты агентства сообщали также, что соль, которой посыпают дороги в зауральской столице, летит в лицо пешеходам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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