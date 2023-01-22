В Тюмени на женщину с ребенком упало дерево

23 января 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Дерево упало на тюменцев на улице Ватутина (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени будут судить муниципального служащего, по вине которого на женщину с ребенком упало дерево. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. Инцидент случился в июле 2022 года. «По версии следствия, обвиняемый начальника отдела озеленения МКУ „ЛесПаркХоз“ не обеспечил надлежащее выполнение работ. В результате в июле 2022 года на улице Ватутина в Тюмени находившееся в аварийном состоянии дерево упало на женщину с ребенком, причинив им телесные повреждения и сломав электросамокат», — рассказали в ведомстве. Несмотря на то, что мужчина полностью возместил пострадавшим ущерб в размере 329 тыс. рублей, на него завели уголовное дело. Муниципальному работнику предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Максимальное наказание, которое ему грозит — два года лишения свободы.

В Тюмени будут судить муниципального служащего, по вине которого на женщину с ребенком упало дерево. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. Инцидент случился в июле 2022 года. «По версии следствия, обвиняемый начальника отдела озеленения МКУ „ЛесПаркХоз“ не обеспечил надлежащее выполнение работ. В результате в июле 2022 года на улице Ватутина в Тюмени находившееся в аварийном состоянии дерево упало на женщину с ребенком, причинив им телесные повреждения и сломав электросамокат», — рассказали в ведомстве. Несмотря на то, что мужчина полностью возместил пострадавшим ущерб в размере 329 тыс. рублей, на него завели уголовное дело. Муниципальному работнику предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Максимальное наказание, которое ему грозит — два года лишения свободы.