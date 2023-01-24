Мэр из ЯНАО презентовала новый журнал. Фото

25 января 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

В Лабытнанги будет выходить новый журнал «Морошка» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) начался выпуск ежемесячного журнала «Морошка». О создании журнала рассказала мэр города Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Впервые в истории городского округа у нас появился журнал с очень колоритным названием — „Морошка“. В первую очередь [материалы журнала] о городе и людях, чьи судьбы неразрывно связаны с историей Семи лиственниц», — написала Марина Трескова в соцсети. Журнал будет выходить ежемесячно. Январский номер будет распространяться бесплатно; начиная с февраля все желающие могут оформить подписку на ежемесячное издание. Ранее власти Нового Уренгоя ликвидировали муниципальную типографию. В медиахолдинге «Ямал-Медиа» прошло сокращение сотрудников. Марина Трескова читает первый выпуск журнала «Морошка» Фото: Марина Трескова, ВК Фото: Марина Трескова, ВК

В Лабытнанги (ЯНАО) начался выпуск ежемесячного журнала «Морошка». О создании журнала рассказала мэр города Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Впервые в истории городского округа у нас появился журнал с очень колоритным названием — „Морошка“. В первую очередь [материалы журнала] о городе и людях, чьи судьбы неразрывно связаны с историей Семи лиственниц», — написала Марина Трескова в соцсети. Журнал будет выходить ежемесячно. Январский номер будет распространяться бесплатно; начиная с февраля все желающие могут оформить подписку на ежемесячное издание. Ранее власти Нового Уренгоя ликвидировали муниципальную типографию. В медиахолдинге «Ямал-Медиа» прошло сокращение сотрудников.