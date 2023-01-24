В Лабытнанги (ЯНАО) начался выпуск ежемесячного журнала «Морошка». О создании журнала рассказала мэр города Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Впервые в истории городского округа у нас появился журнал с очень колоритным названием — „Морошка“. В первую очередь [материалы журнала] о городе и людях, чьи судьбы неразрывно связаны с историей Семи лиственниц», — написала Марина Трескова в соцсети.
Журнал будет выходить ежемесячно. Январский номер будет распространяться бесплатно; начиная с февраля все желающие могут оформить подписку на ежемесячное издание.
Марина Трескова читает первый выпуск журнала «Морошка»
Фото: Марина Трескова, ВК
Фото: Марина Трескова, ВК
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В Лабытнанги (ЯНАО) начался выпуск ежемесячного журнала «Морошка». О создании журнала рассказала мэр города Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Впервые в истории городского округа у нас появился журнал с очень колоритным названием — „Морошка“. В первую очередь [материалы журнала] о городе и людях, чьи судьбы неразрывно связаны с историей Семи лиственниц», — написала Марина Трескова в соцсети. Журнал будет выходить ежемесячно. Январский номер будет распространяться бесплатно; начиная с февраля все желающие могут оформить подписку на ежемесячное издание. Ранее власти Нового Уренгоя ликвидировали муниципальную типографию. В медиахолдинге «Ямал-Медиа» прошло сокращение сотрудников.