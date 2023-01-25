25 января 2023

Курганские присяжные вынесли приговор за убийство 10-летней давности

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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, курок, бойня
В Курганской области вынесли приговор за убийство 10-летней давности Фото:

В Каргапольском районном суде (Курганская область) коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным в совершении убийства в октябре 2012 года, и еще нескольких преступлениях. Информацию сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курганской области.

«В Каргапольском районном суде <…> провозглашен приговор, постановленный по результатам рассмотрения дела с участием присяжных заседателей в отношении Л., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 222 УК РФ», — рассказали в пресс-службе. Инцидент с убийством случился 8 октября 2012 в деревне Предеина.

Следствие установило, что подсудимый в ходе конфликта, произошедшего во время употребления алкогольных напитков, взял ружье и выстрелил в грудь потерпевшему. Позднее он направил оружие на другого собутыльника и пообещал пристрелить его тоже. Участника смертельного конфликта задержали в Челябинске в декабре 2021 года, при обыске были обнаружены наркотики и незаконно хранящееся ружье.

Суд присяжных признал мужчину виновным. Ему было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане раскрыли убийство, совершенное в 2003 году. Для доказательства вины подозреваемого были использованы современные виды экспертиз. Обвиняемый пожелал, чтобы его также судил суд присяжных.

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В Каргапольском районном суде (Курганская область) коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным в совершении убийства в октябре 2012 года, и еще нескольких преступлениях. Информацию сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курганской области. «В Каргапольском районном суде <…> провозглашен приговор, постановленный по результатам рассмотрения дела с участием присяжных заседателей в отношении Л., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 222 УК РФ», — рассказали в пресс-службе. Инцидент с убийством случился 8 октября 2012 в деревне Предеина. Следствие установило, что подсудимый в ходе конфликта, произошедшего во время употребления алкогольных напитков, взял ружье и выстрелил в грудь потерпевшему. Позднее он направил оружие на другого собутыльника и пообещал пристрелить его тоже. Участника смертельного конфликта задержали в Челябинске в декабре 2021 года, при обыске были обнаружены наркотики и незаконно хранящееся ружье. Суд присяжных признал мужчину виновным. Ему было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане раскрыли убийство, совершенное в 2003 году. Для доказательства вины подозреваемого были использованы современные виды экспертиз. Обвиняемый пожелал, чтобы его также судил суд присяжных.
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