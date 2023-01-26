Глава курганского округа не может найти кандидата на пост управделами

Олег Язовских ждет высококвалифицированного кандидата на пост управделами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кетовского округа Олег Язовских признался, что не может найти высококвалифицированного кандидата на должность управляющего делами. Об этом он ответил на вопрос корреспондента URA.RU в прямом эфире «Центра управления регионом» в соцсети «ВКонтакте».

«Пока управделами у меня нет, но работа в этом направлении ведется. Есть минус: высоковалифицированные кадры хотят работать за большие деньги в Кургане. Но мы найдем человека, это же одна из ключевых фигур в администрации района. А так просто взять человека и поставить я не хочу», — говорит Язовских. По его словам, ему нужно, чтобы с управделами было комфортно работать.

До этого URA.RU писало, что из администрации Кетовского округа уволилась управляющая делами Ольга Южакова. Ее уход произошел после приезда губернатора Вадима Шумкова в Кетово. По словам источника URA.RU, со стороны первых лиц региона был ряд нареканий к организации приема гостей и обслуживающего персонала. Язовских отметил, что Южакова ушла с должности по собственном желанию.