Последователи осужденного отца Сергия устроили беспорядки в зале суда. Видео

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По приговору отцу Сергию. Москва, верующие, группа поддержки, романов николай, отец сергий, последователи, царебожцы
Последователи отца Сергия кричали ему слова поддержки в зале суда

После оглашения приговора экс-схиигумену Среднеуральского женского монастыря отцу Сергию (Николай Романов) его последователи стали выкрикивать ему слова поддержки, кто-то вставал на стулья. Об этом сообщают очевидцы из зала суда. 

«„Батюшка, мы с тобой! Христос воскресе“», — кричали отцу Сергию присутствующие. Некоторые из них вставали на стулья, чтобы лучше видеть экс-схиигумена. Полицейские просили верующих покинуть зал суда, но не все их слушали. На видео, опубликованном в telegram-канале «Осторожно, новости», слышно, что в зале суда лают служебные собаки. Сам отец Сергий перед тем, как покинуть зал суда, перекрестил присутствующих.

Отцу Сергию вынесли приговор в Бабушкинском районном суде Москвы. Он получил семь лет колонии за экстремизм. Также был наказан его сторонник Всеволод Могучев.

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После оглашения приговора экс-схиигумену Среднеуральского женского монастыря отцу Сергию (Николай Романов) его последователи стали выкрикивать ему слова поддержки, кто-то вставал на стулья. Об этом сообщают очевидцы из зала суда.  «„Батюшка, мы с тобой! Христос воскресе“», — кричали отцу Сергию присутствующие. Некоторые из них вставали на стулья, чтобы лучше видеть экс-схиигумена. Полицейские просили верующих покинуть зал суда, но не все их слушали. На видео, опубликованном в telegram-канале «Осторожно, новости», слышно, что в зале суда лают служебные собаки. Сам отец Сергий перед тем, как покинуть зал суда, перекрестил присутствующих. Отцу Сергию вынесли приговор в Бабушкинском районном суде Москвы. Он получил семь лет колонии за экстремизм. Также был наказан его сторонник Всеволод Могучев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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