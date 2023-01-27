Последователи осужденного отца Сергия устроили беспорядки в зале суда. Видео

Последователи отца Сергия кричали ему слова поддержки в зале суда Владимир Андреев © URA.RU

После оглашения приговора экс-схиигумену Среднеуральского женского монастыря отцу Сергию (Николай Романов) его последователи стали выкрикивать ему слова поддержки, кто-то вставал на стулья. Об этом сообщают очевидцы из зала суда.

«„Батюшка, мы с тобой! Христос воскресе“», — кричали отцу Сергию присутствующие. Некоторые из них вставали на стулья, чтобы лучше видеть экс-схиигумена. Полицейские просили верующих покинуть зал суда, но не все их слушали. На видео, опубликованном в telegram-канале «Осторожно, новости», слышно, что в зале суда лают служебные собаки. Сам отец Сергий перед тем, как покинуть зал суда, перекрестил присутствующих.

Отцу Сергию вынесли приговор в Бабушкинском районном суде Москвы. Он получил семь лет колонии за экстремизм. Также был наказан его сторонник Всеволод Могучев.