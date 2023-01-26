Каждый ученик шадринского лицея должен сдать по 390 рублей на комплект бойцам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) директор лицея №1 обратилась к родителям и детям с просьбой сдать деньги на персональные комплекты для военных. Вещи должны стать подарком на 23 февраля. Скрины из родительского чата опубликовала журналистка Ксения Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

«Купим необходимый одному бойцу комплект от нашего класса, напишем поздравления и пожелания, упакуем в коробку и отправим по назначению. В лицее 44 класса плюс педагогический коллектив! Думаем бойцы получат персональные подарки, и это согреет их душ», — написала директор в родительском чате.

При этом каждому ученику предлагается сдать по 390 рублей на подарок, чтобы сумма одного комплекта составила семь тысяч рублей. Собранные деньги пойдут на закупку печек, утвари, спальных мешков и пенки. Также директор приложила ссылки на те товары, которые необходимо купить.

«Сумма комплекта посчитана и разделена четко, то есть варианта не сдавать деньги — нет. Удивляет, что эта инициатива исключительно одного директора, что сборы в добровольно-принудительном порядке с обозначением сумм, ну и „согревание душ“», — приводит слова родителей Собчак.

В департаменте образования и науки Курганской области уточнили, что участие в акции носит добровольный характер и мероприятие проходит по инициативе лицея. Также директору посоветовали обратить особое внимание родителей на добровольность участия в нем. «В учреждении активно проводится работа по патриотическому воспитанию. Лицеисты поддерживают участников СВО, а родители положительно оценивают эту работу», — уточнили в департаменте.

Ранее курганский блогер и автор youtube-канала «Зауральский Патриот» провел прямые эфиры, чтобы собрать деньги на покупку пуленепробиваемых шлемов для бойцов, находящихся в зоне спецоперации на Украине. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, главная ее задача — демилитаризация и денацификация страны.

Обновлено в 18:37, в пятый абзац добавлен комментарий департамента образования и науки Курганской области.

Директор предоставила ссылки на те вещи, которые необходимо будет купить Фото: telegram-канал Ксении Собчак