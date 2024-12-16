Белоусов сказал спасибо Шойгу за Минобороны

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Шойгу проделал масштабную работу в Минобороны, заявил Белоусов
Шойгу проделал масштабную работу в Минобороны, заявил Белоусов Фото:

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ искренне поблагодарил экс-главу министерства Сергея Шойгу. Он отметил его значительный вклад в создание надежной основы для дальнейшего развития ВС РФ.

«Искренняя благодарность Шойгу за создание мощного задела в развитии ВС РФ», — заявил Белоусов. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». 

После назначения на пост министра обороны в 2012 году Шойгу преобразовал армию: вернул дивизии, создал силы специальных операций и воздушно-космические силы. Отказался от использования коммерческих компаний для ремонта и питания. Главные направления работы: отказ от иностранной техники, перевооружение войск, создание Главного военно-политического управления и «Юнармии» и организация Армейских международных игр.

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ искренне поблагодарил экс-главу министерства Сергея Шойгу. Он отметил его значительный вклад в создание надежной основы для дальнейшего развития ВС РФ. «Искренняя благодарность Шойгу за создание мощного задела в развитии ВС РФ», — заявил Белоусов. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».  После назначения на пост министра обороны в 2012 году Шойгу преобразовал армию: вернул дивизии, создал силы специальных операций и воздушно-космические силы. Отказался от использования коммерческих компаний для ремонта и питания. Главные направления работы: отказ от иностранной техники, перевооружение войск, создание Главного военно-политического управления и «Юнармии» и организация Армейских международных игр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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