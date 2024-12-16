Белоусов сказал спасибо Шойгу за Минобороны

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ искренне поблагодарил экс-главу министерства Сергея Шойгу. Он отметил его значительный вклад в создание надежной основы для дальнейшего развития ВС РФ.
«Искренняя благодарность Шойгу за создание мощного задела в развитии ВС РФ», — заявил Белоусов. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».
После назначения на пост министра обороны в 2012 году Шойгу преобразовал армию: вернул дивизии, создал силы специальных операций и воздушно-космические силы. Отказался от использования коммерческих компаний для ремонта и питания. Главные направления работы: отказ от иностранной техники, перевооружение войск, создание Главного военно-политического управления и «Юнармии» и организация Армейских международных игр.
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