«Придется привыкать»: высокую инфляцию назвали нормой для россиян

Финансист Антонов предрек высокую инфляцию в России надолго
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Высокая инфляция в ближайшие годы - новая реальность для россиян, заявил Владислав Антонов
Высокая инфляция в ближайшие годы - новая реальность для россиян, заявил Владислав Антонов Фото:

Высокая инфляция стала новой реальностью для российской экономики, и в ближайшем будущем существенного снижения цен не ожидается, несмотря на повышение Центробанком ключевой ставки до 21%. Эту точку зрения выразил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, призвав смириться с этим и начать привыкать. 

«Все указывает на высокую вероятность сохранения и возможного усиления инфляционного давления в ближайшей перспективе. Таким образом, нам действительно придется привыкать к повышенной инфляции как к новой норме. Центробанк прогнозирует инфляцию на уровне 8–8,5% в 2024 году и 4,5–5% в 2025 году, однако эти прогнозы выглядят излишне оптимистичными», — отметил Владислав Антонов в беседе с «Газетой.ру».

Он также подчеркнул, что инфляция в России имеет циклический характер с периодами ускорения и замедления, но общий тренд остается восходящим. Он указал на комплекс факторов, влияющих на рост цен, таких как нарушенные логистические цепочки, зависимость от импорта и технологическое отставание.

Российские журналисты также поговорили с ведущими финансовыми аналитиками. Все они отмечают, что ключевая ставка будет только расти. Их мнения разделяются только в том, насколько сильно ставка вырастет в ближайшее время: либо рост составит до 23%, либо до 25%.

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Высокая инфляция стала новой реальностью для российской экономики, и в ближайшем будущем существенного снижения цен не ожидается, несмотря на повышение Центробанком ключевой ставки до 21%. Эту точку зрения выразил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, призвав смириться с этим и начать привыкать.  «Все указывает на высокую вероятность сохранения и возможного усиления инфляционного давления в ближайшей перспективе. Таким образом, нам действительно придется привыкать к повышенной инфляции как к новой норме. Центробанк прогнозирует инфляцию на уровне 8–8,5% в 2024 году и 4,5–5% в 2025 году, однако эти прогнозы выглядят излишне оптимистичными», — отметил Владислав Антонов в беседе с «Газетой.ру». Он также подчеркнул, что инфляция в России имеет циклический характер с периодами ускорения и замедления, но общий тренд остается восходящим. Он указал на комплекс факторов, влияющих на рост цен, таких как нарушенные логистические цепочки, зависимость от импорта и технологическое отставание. Российские журналисты также поговорили с ведущими финансовыми аналитиками. Все они отмечают, что ключевая ставка будет только расти. Их мнения разделяются только в том, насколько сильно ставка вырастет в ближайшее время: либо рост составит до 23%, либо до 25%.
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