«Придется привыкать»: высокую инфляцию назвали нормой для россиян

Высокая инфляция стала новой реальностью для российской экономики, и в ближайшем будущем существенного снижения цен не ожидается, несмотря на повышение Центробанком ключевой ставки до 21%. Эту точку зрения выразил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, призвав смириться с этим и начать привыкать.
«Все указывает на высокую вероятность сохранения и возможного усиления инфляционного давления в ближайшей перспективе. Таким образом, нам действительно придется привыкать к повышенной инфляции как к новой норме. Центробанк прогнозирует инфляцию на уровне 8–8,5% в 2024 году и 4,5–5% в 2025 году, однако эти прогнозы выглядят излишне оптимистичными», — отметил Владислав Антонов в беседе с «Газетой.ру».
Он также подчеркнул, что инфляция в России имеет циклический характер с периодами ускорения и замедления, но общий тренд остается восходящим. Он указал на комплекс факторов, влияющих на рост цен, таких как нарушенные логистические цепочки, зависимость от импорта и технологическое отставание.
Российские журналисты также поговорили с ведущими финансовыми аналитиками. Все они отмечают, что ключевая ставка будет только расти. Их мнения разделяются только в том, насколько сильно ставка вырастет в ближайшее время: либо рост составит до 23%, либо до 25%.
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