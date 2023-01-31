Жителей Тюменской области предупредили об опасной погоде

01 февраля 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Гололед и изморозь несут потенциальную опасность для тюменцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области до 8:00 2 февраля будут наблюдаться потенциально опасные природные явления — гололед и изморозь. Об этом жителей региона на своем сайте предупреждает областной Гидрометцентр. «Предупреждение о гололедно-изморозевом отложении. Период — до 08:00 2 февраля», — говорится в сообщении тюменского Гидрометцентра. Подобные явления синоптики называют потенциально опасными. Из-за гололеда у водителей могут возникнуть проблемы на дорогах, а у пешеходов — на тротуарах. Изморозь же накапливается на ветках деревьев и проводах, что может стать причиной их обламывания и обрыва.

В Тюменской области до 8:00 2 февраля будут наблюдаться потенциально опасные природные явления — гололед и изморозь. Об этом жителей региона на своем сайте предупреждает областной Гидрометцентр. «Предупреждение о гололедно-изморозевом отложении. Период — до 08:00 2 февраля», — говорится в сообщении тюменского Гидрометцентра. Подобные явления синоптики называют потенциально опасными. Из-за гололеда у водителей могут возникнуть проблемы на дорогах, а у пешеходов — на тротуарах. Изморозь же накапливается на ветках деревьев и проводах, что может стать причиной их обламывания и обрыва.