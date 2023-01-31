31 января 2023
30 января 2023

Жителей Тюменской области предупредили об опасной погоде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
Гололед и изморозь несут потенциальную опасность для тюменцев Фото:

В Тюменской области до 8:00 2 февраля будут наблюдаться потенциально опасные природные явления — гололед и изморозь. Об этом жителей региона на своем сайте предупреждает областной Гидрометцентр.

«Предупреждение о гололедно-изморозевом отложении. Период — до 08:00 2 февраля», — говорится в сообщении тюменского Гидрометцентра.

Подобные явления синоптики называют потенциально опасными. Из-за гололеда у водителей могут возникнуть проблемы на дорогах, а у пешеходов — на тротуарах. Изморозь же накапливается на ветках деревьев и проводах, что может стать причиной их обламывания и обрыва.

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Тюменской области до 8:00 2 февраля будут наблюдаться потенциально опасные природные явления — гололед и изморозь. Об этом жителей региона на своем сайте предупреждает областной Гидрометцентр. «Предупреждение о гололедно-изморозевом отложении. Период — до 08:00 2 февраля», — говорится в сообщении тюменского Гидрометцентра. Подобные явления синоптики называют потенциально опасными. Из-за гололеда у водителей могут возникнуть проблемы на дорогах, а у пешеходов — на тротуарах. Изморозь же накапливается на ветках деревьев и проводах, что может стать причиной их обламывания и обрыва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...